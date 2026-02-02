消音モードにしているのにスピーカーから音が出るアプリ、確かに存在します。結論からいうと、それはiOSの仕様で消音モードに従うよう変更することはできませんが、理屈は理解しておいたほうがいいでしょう。

iOSでは、音を出すときの基準が明確に決まっています。電話の着信音と通知音、システムが発する各種の効果音は消音モードの設定に従うため、コントロールセンターの消音ボタンがオンのときそれらの音は出ませんが、動画アプリや音楽アプリといった「メディアプレイヤー」は消音モードの状態を無視します。

SafariなどのWEBブラウザやYouTube、InstagramやなどのSNSアプリも、iOSではメディアプレイヤーとして扱われます。だから消音モードがオンのときにも音が出るし、ボリュームはメディアプレイヤーの音量設定に従います。これらのアプリで音を伴うコンテンツを再生するときには、ボリュームに注意しましょう。

一方、ゲームアプリは「アプリ次第」かつ「広告次第」です。消音モードに従うよう開発されたゲームアプリもあれば、そうでないゲームアプリも存在します。映像や音を含む広告も、アプリで使用されている広告SDK(広告配信や効果測定の機能を備えたソフトウェア)の仕様によっては音が出ます。

ゲーム中は消音モードに従い無音状態だけれど、アイテム入手のために広告を再生したところ音が出た、というケースもありえます。ゲームアプリで徹底して無音状態にしたい場合は、アプリ内の設定でサウンドをオフにしたうえで広告は再生しない、再生しても音量ボタンを押してボリュームをゼロにする、といった配慮のもと利用しましょう。