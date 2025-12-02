ワイモバイルは12月2日、縦折り式の折りたたみスマートフォン「nubia Flip 3」を発表した。閉じた状態でも約4インチのサブディスプレイでアプリやウィジェットを操作でき、開けば約6.9インチの大画面で楽しめる。おサイフケータイにも対応する。価格は未定。発売は2026年1月中旬以降。

縦折り式の折りたたみスマートフォン「nubia Flip 3」

サブディスプレイを前モデルから約4インチに大型化し、端末を閉じたままでもアプリの利用やウィジェット操作ができる。開いた時のメインディスプレーは約6.9インチで、動画視聴やゲームプレイに適したサイズとなっている。

カメラは約5,000万画素と約1,200万画素のデュアル構成で、自撮り用のインカメラは約3,200万画素を搭載。自由なアングルでのマルチカメラ同時撮影や、画面に触れずに撮影できるジェスチャーにも対応する。

機能面では、AI通話アシストやAI同時通訳、AI通話録音、AI詐欺防止といったAI機能を搭載。4,610mAhのバッテリーを備え、FeliCaによる電子決済機能や、IPX4/IP5Xの生活防水・防じん性能も持つ。カラーはホワイトとブラックの2色。

本体サイズは、開いた時が76×170×7.5mm、閉じた時が76×87x15.9mm。重さは約188g。