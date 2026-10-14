LGエレクトロニクス・ジャパンは、Amazonで開催中の「プライム感謝祭先行セール」および10月16日からの「プライム感謝祭」に参加し、ゲーミングモニターやノートPC、テレビなどを特別価格で販売している。セール期間は10月19日23時59分までで、在庫がなくなり次第終了となる。

対象製品には、タンデムOLEDを採用したゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX700A-B」や、Core Ultra 7搭載の軽量ノートPC「LG gram Pro AI 17Z90U-GU88J」などが含まれる。セール対象製品の一例は以下の通り。

LG UltraGear OLED 27GX700A-B

26.5型WQHD(2,560×1,440ドット)の有機ELゲーミングモニター。タンデムOLEDパネルを採用し、280Hzのリフレッシュレートと0.03ms(GTG)の応答速度に対応。色域はDCI-P3を99.5%カバーする。

LG gram Pro AI 17Z90U-GU88J

Core Ultra 7プロセッサーを搭載する17型ノートPC。Copilot+ PCに準拠し、WQXGA解像度のディスプレイを搭載する。本体重量は約1,379gで、最大24時間のバッテリ駆動に対応する。

LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W

31.5型4K(3,840×2,160ドット) IPS液晶を搭載する移動式スマートモニター。タッチ操作に対応するほか、ホイール付きの可動式スタンドを備え、設置場所を簡単に変更できる。独自OSのwebOSを搭載し、PCに接続せずに動画配信サービスなどを利用できる。