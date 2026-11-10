パソコンショップアークは、PCパーツやゲーミングデバイスなどを特別価格で販売する「アーク ブラックフライデーセール 2026」と、BTO PCブランド「arkhive」の6周年記念感謝祭を開催している。期間はいずれも12月1日23時59分までで、オンラインストアおよび秋葉原店舗で実施する。

ブラックフライデーセールでは、CPUやマザーボード、PCケース、ゲーミングマウス、マウスパッドなどを特別価格で販売する。対象製品はタイムセール方式で随時入れ替わり、秋葉原店舗限定の商品については公式Xで案内する。

同時開催の「arkhive 6周年記念 感謝祭」では、ゲーミングPCを最大6万6,600円引きで販売するほか、6周年限定の特別仕様PCを数量限定で用意。指定のGeForce RTX 5090搭載モデルでは、標準搭載メモリ容量を無料で2倍に増量するキャンペーンも実施する。

「arkhive 6周年記念 感謝祭」

このほか、対象の初心者向けゲーミングPC購入者に「HyperX SoloCast 2」マイクをプレゼントするほか、arkhive製PCの購入者にはオリジナルコースターとアンブレラマーカーを先着で配布する。また、3年間の延長保証プランの加入料金を通常の本体価格10%から8%に引き下げるキャンペーンも実施中。なお、一部キャンペーンは開催期間が異なり、数量限定モデルは予定数に達し次第終了する。