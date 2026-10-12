Preferred Networksは10月7日、AI翻訳サービス「PLaMo翻訳」の大型アップデートを実施した。翻訳モデルを第3世代の「PLaMo 3」ベースに刷新したほか、対応言語を従来の日本語・英語の2言語から53言語に拡大。今回開発した翻訳モデルは今後複数のモデルサイズでオープンウェイトとして公開するとしている。

新たな翻訳モデルは、前世代の数百倍の計算量を用いて翻訳に特化した学習を実施したというもの。日本語翻訳の精度はClaude Fable 5.1やGPT-6.1 Solなどの海外大規模言語モデルと同等だとしており、DeepLやGoogle翻訳を上回るという。新モデルはテキスト翻訳、ブラウザ翻訳、ファイル翻訳、ライブ音声翻訳、デスクトップアプリなどで利用できる。

対応言語の拡大では、日本語または英語と、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ベトナム語などを含む53言語との双方向翻訳に対応。入力言語の自動判定機能も備えている。

新たに正式提供する会議翻訳機能はZoom、Google Meet、Microsoft Teamsで利用可能。会議URLを指定して翻訳ボットを参加させて発言を話者ごとに文字起こしし、ブラウザ上に翻訳結果をリアルタイム表示する。15言語に対応し、日本語または英語を含む最大3言語の会議を相互に翻訳できる。音声データは処理後に破棄され、AIの学習には使用せず、データ処理も国内で完結したプライバシーへの配慮も特徴だ。

リリースを記念して、11月30日までアップデート記念キャンペーンを実施中。Liteプランの最初の2カ月を無料とするほか、上位プランの割引、ファイル翻訳・会議翻訳用ポイントの2倍付与などを提供する。Liteプランは無料期間終了後、月額1,298円で自動更新される。会議翻訳は有料プラン向けで、ボットの参加時間3分ごとに1ポイントを消費する。