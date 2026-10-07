米Anthropicは10月6日（現地時間）、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライドで同社のAI「Claude」を利用できるアドオン「Claude for Google Workspace」のパブリックベータを開始した。Claudeの有料プランで利用でき、Google Workspace Marketplaceからインストールする。

アドオンを導入すると、ドキュメント、スプレッドシート、スライドのサイドバーでClaudeを利用できるようになる。Claudeは開いているファイルや選択した文章、セル、スライドの内容を読み取り、質問への回答に加えて、ファイルを直接編集できる。

ドキュメントでは文章の修正や書き換え、構成変更に対応する。既存の書式を維持したまま文章を修正でき、大きな書き換えでは、変更箇所を示す提案カードをサイドバーに表示し、ユーザーが適用するかどうかを選択できる。

スプレッドシートでは数式の作成、ピボットテーブルやグラフの生成、新しいタブの追加などを行える。データの結合やクリーニングでは、一部の範囲をPythonで処理し、その結果をシートへ書き戻すことも可能だ。

スライドでは、既存のレイアウトやテーマに合わせて新しいスライドを作成できる。さらに、要素の重なりやスライド外へのはみ出し、読みにくいテキストなどを検出する。

編集には2つのモードを用意している。標準の「Ask before edits」では変更内容を事前に表示し、ユーザーの承認を得てから編集する。「Accept all edits」に切り替えると、Claudeは個別の承認を待たずに作業を進め、変更を適用する。編集内容はGoogle Workspaceの変更履歴にも記録される。

Claudeで設定済みのコネクタやSkillsもサイドバーから利用できる。例えば、Salesforceの情報やGoogleドライブ上の資料を参照し、その内容を使ってGoogleスライドで資料を作成するといった処理が可能になる。

併せてAnthropicは、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライド用のコネクタもベータ版として提供を開始した。こちらはGoogle Workspace内にClaudeを表示するアドオンとは逆に、ClaudeのWeb版やデスクトップ版からGoogle Workspaceのファイルを直接作成・編集するための機能である。Googleドキュメント/スプレッドシート/スライドのURLをClaudeに渡すか、作成を依頼すると、対応環境では会話の横にファイルが開き、Claudeとユーザーが同じファイルで作業できる。

Googleドキュメント/スプレッドシート/スライドでGeminiやChatGPTは?

GoogleはGoogle Workspaceに「Gemini」を組み込んでおり、対象となる有料プランの契約ユーザーはGoogleドキュメント/スプレッドシート/スライドの作成や編集・校正、データ分析などにGeminiを利用できる。

OpenAIは、アドオン「ChatGPT for Excel and Google Sheets」を提供しており、全プランでGoogleスプレッドシートのサイドバーからChatGPTを利用できる。Anthropicの新アドオンとは異なり、OpenAIは現時点でGoogleドキュメントやGoogleスライド向けの同種のアドオンは提供していない。