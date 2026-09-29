バルミューダは9月29日、スチームトースター「BALMUDA The Toaster」をリニューアルして新モデルを発表した。新たに「サワードウモード」「スチームデリモード」「ベーカリーモード」の3つの新モードを搭載し、パンをよりおいしく焼き上げるようにした。

希望小売価格は、BALMUDA The Toasterが39,600円、BALMUDA The Toaster Proが46,200円。すでに販売中。

バルミューダのスチームトースター「BALMUDA The Toaster」が初のリニューアルを実施した

2015年の初代BALMUDA The Toaster以来、初のフルリニューアルモデル。

サワードウをはじめとするパンの個性を引き出す「サワードウモード」、リベイクトースター「ReBaker」で培った揚げものの温め直し技術を生かした「スチームデリモード」、きめ細かな温度制御でさまざまなパンを楽しめる「ベーカリーモード」の新しい3モードを搭載した。上位モデルのBALMUDA The Toaster Proのみ、表面に焼き目を付けるサラマンダー機能を搭載する。

BALMUDA The Toaster Proのみ、サラマンダー機能を備える

カラーは、BALMUDA The Toasterがブラック、ホワイト、グレー（限定カラー）の3色、BALMUDA The Toaster Proがブラック、ホワイト、ブラッククローム（限定カラー）の3色。

ブラックモデル