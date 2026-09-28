Amazonは9月28日、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を、10月16日0時～19日23時59分までの4日間開催すると発表した。4回目となる今年は対象商品を昨年の200万点以上から400万点以上に拡大する。10月13日0時～15日23時59分までは先行セールも実施する。

プライム感謝祭は、日頃からAmazonプライムを利用している会員への感謝を込めたセールイベント。今年は秋をテーマに、これからの時期を快適に過ごすための商品をはじめ、幅広いカテゴリーの人気ブランドや話題の商品、Amazon.co.jp限定商品を特別価格で提供する。秋の食や美容に関する特集も展開する。物価上昇が続くなか、「欲しいもの」から「必要なもの」までをお得な価格で届け、家計の節約を支援するとしている。

あわせて、期間中の各種セールやキャンペーンも発表した。

「秋のクッキング祭り」は、「秋のおいしいは、家でつくれる」をコンセプトにした特設ページで、調理家電、調理器具、食料品を特別価格で提供する。通常は別々の売り場に並ぶ商品を1カ所に集約し、「新米・ごはん」「コーヒー・ティー」「本格調理・時短」といったテーマ別に紹介する。道具から食材までをまとめて揃えられるとしている。開催期間は10月13日0時～19日23時59分まで。

Amazon Beautyでは、プライム感謝祭にあわせて「秋のBeauty Festival」を開催する。気温や湿度の変化で肌の乾燥やくすみを感じやすい季節に向け、悩み別にスキンケアアイテムやブランドを紹介する「秋の肌悩み解決特集」を用意する。Amazon.co.jp限定セットの販売や、KANEBOやラ ロッシュ ポゼなど人気ブランドのホリデーキット（クリスマスコフレ）の先行予約も行う。対象のコスメ・ビューティー商品の購入でポイントが還元される「コスメポイントキャンペーン」も実施する。開催期間は10月13日0時～19日23時59分まで。

毎日商品が入れ替わる「厳選日替わりセール」は、プライム感謝祭の本開催期間中の4日間、正午に対象商品が入れ替わる。BRAUN、Dyson、Boseなど、幅広いカテゴリーから厳選した人気ブランドの商品を、今年の最安値で提供する。ここでの最安値は、2026年1月1日から所定の基準日までにAmazon.co.jpで販売された同一商品の販売価格との比較。対象商品は当日発表する。開催期間は、第1弾が10月16日、第2弾が17日、第3弾が18日、第4弾が19日で、いずれも0時～23時59分まで。

Amazonふるさと納税では、プライム感謝祭の期間を含む4週にわたり、最大12,000Amazonポイントが当たる抽選イベントを実施する。イベントページや地域応援特集を訪問するだけで参加でき、プライム会員は当選確率が4倍になる。当選者数は計5,000名で、1等は12,000ポイント（5名）、2等は6,000ポイント（15名）、3等は3,000ポイント（50名）、4等は1,000ポイント（200名）、5等は500ポイント（1,500名）、6等は100ポイント（3,230名）となる。

週ごとのテーマも設ける。1週目の9月24日～30日は「中国・四国・九州・沖縄」、2週目の10月1日～6日は「北海道・東北・関東」、3週目の10月7日～12日は「中部・関西」の返礼品を特集する。4週目の10月13日～19日は、各地域で人気の「いま話題の返礼品」を紹介する。「最短翌日お届け」の返礼品も取り上げる。

Amazonふるさと納税のイベント

対象エリアの利用者向けに展開するAmazonフレッシュや提携ネットスーパーでも、プライム会員を対象にしたセールを行う。Amazonフレッシュでは対象商品が50％オフになる特選セールを開催し、先行セール期間中も実施する。一部のストアでは、Amazon.co.jpのアカウントを持つすべての利用者が対象のセールも行う。提携ネットスーパーは、ライフ、成城石井、アークス、マルキョウ、イトーチェーン、アルク、サンエーの各ストアがAmazon.co.jp上で展開している。ネットスーパーは注文から最短約2時間で届ける。ただし、注文の集中や交通事故、天候などにより、配送が遅れる場合がある。