KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは9月7日、povo2.0で対象の1年間トッピングを購入した利用者を対象に、Google Storeで販売する対象スマートフォンを10％割引で購入できるクーポンコードをプレゼントするキャンペーンを開始した。最新のGoogle Pixel 11シリーズを含む複数のPixel端末が対象となる。キャンペーン期間は2026年12月31日23時59分まで。

povoがGoogle Store向けの割引クーポン配布キャンペーンを開始

対象となるのは、期間中にpovo2.0で指定の1年間トッピングを購入した利用者。特典として、Google Storeのオンラインストアおよび実店舗で利用できる10％割引クーポンコードを進呈する。クーポンの有効期限は2027年1月6日23時59分まで。

対象機種にはGoogle Pixel 11 Pro、Google Pixel 11、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixel 10、Google Pixel 10aなどが含まれる。

例えばGoogle Pixel 11 Proは通常価格174,800円がクーポン利用で157,320円に、Google Pixel 11は通常価格136,800円がクーポン利用で123,120円になる。

一方で、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 10 Pro Foldは割引対象外。対象製品の在庫がなくなり次第、終了する場合があるとしている。

対象となる1年間トッピングは、60GB（365日間）13,200円、120GB（365日間）21,600円、360GB（365日間）26,400円、1.32TB（365日間）39,240円など。このほか、Amazonプライム1年分がセットになった年間トッピングも対象に含まれる。

また、本キャンペーンは他社から乗り換えた利用者向けの「本気割」と併用可能。本気割では、povo2.0加入から7日以内に対象の年間トッピングを購入すると、データ容量代金の50％相当をau PAY残高で還元する。