ロジクールは9月24日、都内でメディア向けの製品発表会「Logicool G Play 2026」を開催しました。グローバルでもロサンゼルス、ワルシャワ、上海に続いて東京を含む世界4カ所でしか開催されていない大規模な発表イベントで、力の入った製品の投入が行われました。

忙しい方向けにまとめておくと、マウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」とキーボード「PRO X2 RAPID」をはじめとする合計6製品が発表済み。重心の位置を調整してバッテリー持続時間が大きく伸びたマウスに、決定版とも言えそうなゲーミングキーボードがお披露目されています。

ロジクール年次発表イベント「Logicool G Play 2026」開催。マウスとキーボードで双璧を成すフラッグシップモデル投入

はやくもマイナーチェンジ、PRO X3 SUPERSTRIKE発表

目玉商品として、まず「PRO X3 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス（以下PRO X3 SUPERSTRIKE）」が発表されました。去年9月の発表から今年1月にお披露目された現行モデル「PRO X2 SUPERSTRIKE」をはやくもマイナーチェンジする新モデル。継続してHITS（Haptic Inductive Trigger System）技術対応スイッチを搭載した製品で、ハプティック機構による触覚フィードバックのカスタマイズに対応する点も共通です。

今回、新チップセット「NxLOGI（カスタムNRF54）」の搭載によって発売から半年で早くも更新が行われたというもの。チップの製造プロセスの微細化によって消費電力が小さくなったことで、マウス本体のバッテリー動作時間が1.5倍に延長（前モデルでは90時間。135時間に）。さらに有線接続時にもより高いポーリングレートで動作できるようになったほか、HERO 2センサーが44K DPIから48K DPI、88Gから90G、888IPSから930IPSへと精度が高められています。重量も2g軽量化され、さらにフィードバックを受けて重心の位置をマウス中心部へと変更したとのこと。

チップセットの更新でバッテリー動作時間が伸びました

主な違い。重心の位置もやや異なります

G HUB不要！？ OLEDディスプレイ搭載のPRO X2 RAPIDキーボード

マウスに続いて、さらにゲーミングキーボードでも大本命モデル「PRO X2 RAPID」が発表されました。潤滑処理済みの磁気アナログスイッチ「KS-20 POM」を採用し、PORON吸音フォームとシリコンを組み合わせた6層もの吸音構造が静かで心地よい打鍵感を実現するとのこと。

なんといっても本体にオンボードOLEDディスプレイを搭載している点が最大の特徴です。「G HUBがなくても」とマーケティング担当執行役員が明言しており、キーボードだけでラピッドトリガーやイルミネーション設定を自由にカスタマイズできるとしています。

ゲーミングキーボード「PRO X2 RAPID」発表

10月15日発売予定です

PRO X3 LIGHTSPEEDは70時間利用できるように。PRO X SUPERLIGHT 2 SEシリーズにDEXと2c追加

このほか、ゲーミングヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」やマウスパッド「PRO X CONTROL」、マウス「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE」「PRO X SUPERLIGHT 2c SE」が発表されました。ヘッドセットは再生機能として24bit/48kHzに対応し、SEシリーズの手に取りやすいマウスにエルゴ形状のDEXと小さめサイズの2cが加わったことで選びやすいラインナップに。マウスの発表にあわせてマウスパッドが投入され、右手の環境をロジクールで統一することが可能になっています。

ゲーミングヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」

価格を抑えた「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE」

マウスパッド「PRO X CONTROL」

丹生明里さんとQT DIG∞ Misayaさん登壇。「マウスソールが欲しいです」

発表会にはスペシャルゲストとしてMCの岸大河さんに加え、元日向坂46のメンバーである丹生明里さんと、VALORANT Challengers Japanを制したQT DIG∞からMisayaさんが登壇。株式会社ロジクール 執行役員マーケティング本部の室井氏を含めた4人で新製品について話しました。

印象的な製品について聞かれた丹生明里さんは、「PRO X3 SUPERSTRIKEは前のモデルから使っていて、今回のモデルにもとても驚きました。マウスなのにかちっとした感触がなくて……、ふにゅっとするじゃないですか。左右で押し心地を別々に調節できるのもすごいです」と発言。

Misayaさんは「PRO X3 SUPERSTRIKEが出てからチームでも使う人が一気に増えた印象。こんなこと言っていいのかわからないですけど、まさにPay to winというか。勝つために必要な道具だと思っています」と述べ、VCJでの優勝にもロジクール製品が一役買ったとのこと。

室井氏を交えたセッションではロジクールに今後どんな製品やサービスが必要かと聞かれ、QT DIG∞ Misayaさんは「う～んこれはやっぱりマウスソールじゃないですか。PRO X3 SUPERSTRIKEは素晴らしい製品なんですけど、ソールの部分で純正じゃないアクセサリーでカスタマイズしてる人も多いと思います」と述べ、MCの岸さんも「ですよね。自分も点ソールに変えたりカスタマイズしているので、ロジクールから純正アクセサリーが発売されると嬉しいと思います」と述べられていました。