DAIVブランド10周年、「柊マグネタイト」コラボのオリジナル楽曲公開

マウスコンピューターは6月29日、独自に展開するクリエイター向けブランド「DAIV」が10周年を迎えることを記念して、スペシャルプロジェクト「DAIV meets 柊マグネタイト」を始動した。コラボレーション楽曲「Plastic Heart Download」が公開されている。
マウスコンピューターのクリエイター向けブランドが10周年を迎えたことを記念するコラボレーション施策。ボカロP・柊マグネタイト氏を中心に映像・アニメーション・振付など各分野のクリエイターが参加したというもので、制作にあたってはマウスコンピューターのクリエイターPCブランドDAIVを使用した。特設ページには制作にあたってのインタビューが掲載されており、あわせてクリエイターの世界観をイメージした特別モデルも期間限定で販売する。
- DAIV S5-I7G60SR-A
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- メモリ：32GB
- ストレージ：1TB （NVMe Gen4×4）
- 販売価格：449,900円（税込）
新曲「PHD / 重音テトSV」https://t.co/t0npCTGdFs— 柊マグネタイト (@hiiragi_magne) June 26, 2026
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