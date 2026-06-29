マウスコンピューターは6月29日、独自に展開するクリエイター向けブランド「DAIV」が10周年を迎えることを記念して、スペシャルプロジェクト「DAIV meets 柊マグネタイト」を始動した。コラボレーション楽曲「Plastic Heart Download」が公開されている。

  • DAIVブランド10周年、「柊マグネタイト」コラボのオリジナル楽曲公開

    DAIVブランド10周年、「柊マグネタイト」コラボのオリジナル楽曲公開

マウスコンピューターのクリエイター向けブランドが10周年を迎えたことを記念するコラボレーション施策。ボカロP・柊マグネタイト氏を中心に映像・アニメーション・振付など各分野のクリエイターが参加したというもので、制作にあたってはマウスコンピューターのクリエイターPCブランドDAIVを使用した。特設ページには制作にあたってのインタビューが掲載されており、あわせてクリエイターの世界観をイメージした特別モデルも期間限定で販売する。

  • DAIV S5-I7G60SR-A

    DAIV S5-I7G60SR-A

  • DAIV S5-I7G60SR-A
  • OS：Windows 11 Home 64ビット
  • CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
  • メモリ：32GB
  • ストレージ：1TB （NVMe　Gen4×4）
  • 販売価格：449,900円（税込）