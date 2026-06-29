DAIVブランド10周年、「柊マグネタイト」コラボのオリジナル楽曲公開

マウスコンピューターは6月29日、独自に展開するクリエイター向けブランド「DAIV」が10周年を迎えることを記念して、スペシャルプロジェクト「DAIV meets 柊マグネタイト」を始動した。コラボレーション楽曲「Plastic Heart Download」が公開されている。

マウスコンピューターのクリエイター向けブランドが10周年を迎えたことを記念するコラボレーション施策。ボカロP・柊マグネタイト氏を中心に映像・アニメーション・振付など各分野のクリエイターが参加したというもので、制作にあたってはマウスコンピューターのクリエイターPCブランドDAIVを使用した。特設ページには制作にあたってのインタビューが掲載されており、あわせてクリエイターの世界観をイメージした特別モデルも期間限定で販売する。

DAIV S5-I7G60SR-A