Palitは9月18日、グラフィックスカードの新製品としてGeForce RTX 5060 Tiの新モデル「GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC」を発表した。日本で生まれたPalitオリジナルキャラクターがデザインに採用されている点が特徴。

Palit GeForce RTX 5060 Tiに独自キャラデザインモデルが登場！ バックプレートに大きなイラスト

GeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載するグラフィックスカード製品。今回デザインにPalitのデジタルアンバサダー「RiTONA」を用いている点が大きな特徴で、メタルバックプレートには杖を掲げたRiTONAをフルカラーでプリントされている点がポイント。ホワイトのシュラウドに10.2cmファンを2基搭載し、サイドシュラウドにはARGBライティングを備えている。低負荷時にファンが停止する0-dBテクノロジーも利用可能で、本体は全長23.4cmに抑えた小型サイズ。

デザインに採用されているRiTONAは日本で生まれたPalitオリジナルキャラクターで、2021年に同社が実施した公式コンテストで採用されたもの。その後行われた命名コンテストで「虹野リトナ」になり、グローバルへと活躍の場を拡張するべく最近RiTONAへとリブランドされた。