ワイヤレスイヤホンはケーブルがなくて快適ですが、いざ使おうとしたら充電が切れていたり、接続先がうまく切り替わらなかったりすることがあります。動画や音楽を再生したのに、音が別の機器から出てしまった……なんて経験がある人もいるのではないでしょうか。

そんなときのサブ機として買ってみたのが、100円ショップ「ワッツ」で見つけた「C端子 有線EP インナーイヤー型」（型番362330）。USB Type-C端子へ直接挿せる、リモコンマイク付きの有線イヤホンで、価格は330円です。

ワッツの店頭で見つけたUSB Type-C接続の有線イヤホン。330円で、DAC内蔵とマイク付きコントローラーを備えます

商品名：C端子 有線EP インナーイヤー型

型番：362330

購入店舗：ワッツ

価格：330円

カラー：ホワイト

タイプ：インナーイヤー型（イヤーチップなし）

プラグ：USB Type-C

ケーブル長：約1.2m（Y型）

型式：ダイナミック型

ドライバー：Φ14.2mm

インピーダンス：32Ω

出力音圧レベル：105±3dB/mW

再生周波数帯域：20Hz〜20000Hz

発売元：E Core

リモコン：マイク付き（音量調整、曲送り、通話開始）

原産国：中国

昔のiPhone付属イヤホンを思わせる形

本体はホワイトで、左右のイヤホンから白いケーブルが伸びるシンプルなデザインです。形状は、かつてiPhoneに付属していたApple純正の有線イヤホン「EarPods」に近い印象。AppleはiPhone 12シリーズからEarPodsを同梱しなくなったため、この形を懐かしく感じる人もいそうです。

装着方法は、イヤーチップを使わず、そのまま耳へ差し込むタイプ。カナル型のように耳の穴をガッツリふさがないので、着脱はサッと行えます。

一方で、耳の形によってフィット感が大きく変わりそうです。筆者の耳では少し滑りやすく、動くと抜け落ちそうになることがありました。きっちり収まらない人もいるでしょう。また、ノイズキャンセリング機能はなく、耳を密閉しないため遮音性も低め。周囲の音を抑えて音楽へ集中したい人には、ちょっと不向きです。

音は正直チープ。低音も逃げやすい

実際に音楽を聴いてみると、第一印象は「軽い音」。低音が薄く、全体的にスカスカした感じで、音の厚みや迫力はあまりありません。330円という価格を考えても、音楽をじっくり楽しむ用途では物足りなさが残ります。

原因のひとつは、耳とのフィット感です。イヤーチップで耳をふさがないぶん、すき間から低音が逃げてしまう。うまく収まっていないときほど、音はさらに軽く聞こえました。

そこで、角度を少しずつ変えながら、一番クリアに響く位置を探してみます。無理のない範囲でやや奥まで差し込むと低音が強まり、いい感じに近づきました。とはいえ、劇的に音が良くなるわけではありません。映画やゲームの効果音をガッツリ楽しみたい人や、音質を重視する人にはおすすめしにくい、というのが正直なところです。

音の軽さをはっきり実感したのが、自宅に残っていた、iPhoneに付属していた頃のEarPods（3.5mmヘッドフォンプラグ）との聞き比べです。形はそっくりですが、音はまるで別物。EarPodsのほうが低音に厚みがあり、音の輪郭もはっきりしていて、比較にならないほど圧倒的に優れていました。見た目が似ているからといって、音まで似ているわけではありません。

ただし、単純な性能比較としては条件がそろっていません。EarPodsはMacBook Proの3.5mmヘッドフォンジャックへ、本製品は同じMacBook ProのUSB-Cポートへ接続しています。本製品は内蔵DACを経由し、EarPodsはMacBook Pro側のDACやヘッドフォン出力回路を経由するため、出力経路が異なる点はお断りしておきます。

ビデオ通話やWeb会議なら十分使える

一方、音声が中心の用途では印象が変わります。ビデオ通話やWeb会議、トーク中心のYouTubeであれば、声は聞き取りやすく、特に不満なく使えました。音楽では弱点だった低音の薄さも、会話を聞くぶんにはそれほど気になりません。

ケーブルの途中にはリモコンマイクを搭載。口元に近い位置にマイクが来るため、通話やWeb会議では安定して声を拾ってくれました。スマートフォンを机の上に置いたまま話せるのは、うれしいポイントです。

リモコンでできる操作は、思ったより多彩です。左側のスライドボタンは、指で上下にスライドさせると音量が変わる仕組み。右側の丸いスイッチボタンは押す回数で機能が切り替わり、1回押すと音楽の再生と停止、着信時には通話の開始と終了ができます。2回押しで曲送り、3回押しで曲戻し、長押しで音声アシスタントの起動、という割り当てです。

330円のイヤホンでここまで操作できるのはグッド。しかも有線なので、コントローラーを手元に引き寄せて、ボタンの位置を目で確かめながら押せます。ワイヤレスイヤホンのタッチ操作で「今何回タップしたっけ？」と分からなくなりがちな人にも扱いやすいはずです。

ただし、2回押しと3回押しの押し分けには少しコツが要ります。ゆっくり押すと1回押しと判定されて音楽が止まってしまうので、曲送りや曲戻しはリズムよく連続で押すのがポイント。慣れるまでは何度か空振りしました。

なお、パッケージには「接続する機器やアプリケーションによっては操作できない場合があり、全ての動作を保証するものではございません」との注記があります。すべてのアプリで全機能が使えるとは限らない点は、頭に入れておきたいところです。

充電切れも音の遅延もなし

有線イヤホンならではの安心感も見逃せません。USB Type-C端子へ挿せばすぐに使え、イヤホン自体の充電は不要。バッテリー切れやペアリング、接続先の切り替えに悩まされず、音の遅延や接続トラブルもありませんでした。

プラグはUSB Type-C

ただし、挿せる相手は選びます。本製品はUSB Type-C専用で、3.5mmのイヤホンジャックには接続できません。パッケージにも、Type-C端子からの音声出力に対応していない機器では使えない旨が明記されています。加えて、接続する機器やアプリによってはコントローラーの操作ができない場合があり、すべての動作を保証するものではない、との注記も。購入前にお手持ちの機器を確認しておくと安心です。

有線イヤホンはケーブルが服やバッグへ引っ掛かるわずらわしさもあって、現代では主流とは言えません。それでも、必要なときに確実に使えるのはやっぱり便利。普段はワイヤレスイヤホンを使っている人も、サブ機としてバッグへ入れておくと安心です。

なお、フィット感や遮音性を重視するなら、ワッツではイヤーチップ付きのカナル型USB Type-C有線イヤホンも販売されています。インナーイヤー型が耳から抜けやすい人は、そちらも要チェックです。

まとめ：音質より「確実につながる」を重視する人へ

ワッツの「C端子 有線EP インナーイヤー型 362330」は、音の軽さや低音の弱さ、曲によって音が割れること、耳から抜けやすい場合があることなど、気になる点がはっきりした製品です。音楽鑑賞用として積極的に選びたい音質ではなく、遮音性を求める人にも向きません。

その一方、330円でDACとリモコンマイクを内蔵し、USB Type-C端子へ挿すだけで使える手軽さはグッド。ビデオ通話やWeb会議、トーク動画の視聴用と割り切るなら十分実用的です。ワイヤレスイヤホンの充電切れに備える予備として、ひとつ持っておいて損はないでしょう。