EcoFlow Technology Japanは、楽天市場の大型セール「楽天スーパーSALE」に合わせた「EcoFlow防災キャンペーン X 楽天スーパーSALE」を、2026年9月4日20時～9月11日23時59分までの期間で開催する。セールでは同社のポータブル電源やソーラーパネルセットが最大52％オフで販売される。

今回のセールでは、防災用途やアウトドア需要を見据えたポータブル電源を中心に、同社製品を特別価格で販売。主な対象製品とセール価格は、「DELTA 3 Classic（1,024Wh）」が通常109,700円のところ、42％オフの62,800円。「DELTA 3 Classic」と160Wソーラーパネルのセットが通常160,300円のところ、50％オフの79,800円などとなる。

DELTA 3 Classic

「DELTA 3 Max（2,048Wh）」と220Wソーラーパネルのセットは通常296,980円のところ、52％オフの139,800円で販売。また、日本限定カラーの「DELTA 3 Max（ホワイト）」も通常209,980円のところ、43％オフの119,800円で提供する。

なお、セール期間中は50,000円以上の購入で利用できる5％オフクーポンも用意される。