デル・テクノロジーズは8月20日、ワークステーションPCの新製品として、「Dell Pro Max with GB300（モデル：FCT6263）」の受注を開始した。同社公式ストア上では23,531,150円に設定されている。

デスクトップで使えるNVVIDIA GB300 with 748GBメモリ。デルから23,531,150円で

データセンター向けに展開されているNVIDIA Grace Blackwell Ultra GB300 Superchipを、デスクトップ環境で利用できるワークステーション型のPC製品。デル独自の冷却機構「MaxCoolテクノロジー」を採用したことで極めて高負荷なAIワークロードを持続的に動作させることが可能だとしており、最大1兆個パラメーターの大規模モデルも活用可能だという。

主な構成として、NVIDIA Grace Blackwell Ultra GB300 SuperchipにはそれぞれCPUに496GB LPDDR5X、GPUに252GB HBM3eメモリを組み合わせている。ストレージは4TB SSD TLC with DRAM M.2 2280が搭載され、あわせて映像出力等に活用できるNVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell 16 GB GDDR7も内蔵する。