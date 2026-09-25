ここ数年で生成AIが広く普及し、ビジネスパーソンの働き方は大きく変わり始めています。文書の下書き、データ整理、アイデア出し、情報収集、画像生成、データ分析など、業務のさまざまな場面でAIを活用することも、ごく当たり前のことになりました。AIチャットアプリを常に開き、必要に応じて質問や相談をしている人も多いのではないでしょうか。

生成AIを仕事に取り入れると、日常的に使うツールの使い方も変わります。なかでも影響が大きいのが「モニター」です。AIが提示した複数の案を比較する、出力結果を一次情報と照合する、AIの処理中に別の作業を進める。複数のウィンドウを並べて確認する機会が増えるため、画面の広さや使いやすさはこれまで以上に重要になります。

そこで今回は、生成AI時代の働き方と相性がよさそうなモニターとして10月1日発売のMSI製ウルトラワイドモニター「PRO MAX 341QPXW14G」をピックアップ。ライター兼編集者である筆者がふだんの作業環境で1日使い倒し、その実力や使い勝手を検証していきます。

MSI製ウルトラワイドモニター「PRO MAX 341QPXW14G」

項目 内容 画面サイズ 34インチ アスペクト比 21:9 解像度 UWQHD（3,440×1,440） 最大リフレッシュレート 144Hz 応答速度 0.03ms（GTG） パネル駆動方式 QD-OLED 表面タイプ ノングレア（VisiClarity） 色域 sRGBカバー率：99.8%／AdobeRGBカバー率：97.4%／DCI-P3カバー率：99% 最大表示色 約10億7,300万色 視野角 178°（H）／178°（V） 最大輝度 300（ピーク時：1,300） コントラスト比 1,500,000：1 本体サイズ 約818（W）×201（D）×550（H）mm 本体重量 約8.6kg

AIを使った仕事の進め方が大きく変わるウルトラワイドモニター

アスペクト比21:9というウルトラワイドなOLEDパネルを搭載したMSIの「PRO MAX 341QPXW14G」。作業環境に導入することで仕事の進め方はどのように変化するのでしょうか。実際に試してみることにしました。

アスペクト比21:9のOLEDパネルを搭載したMSIの「PRO MAX 341QPXW14G」ン

AIを使った企画作成で21:9画面を試してみた

筆者の場合、ふだんはアスペクト比が16:9の一般的な27インチモニターを使用しています。導入した当初は作業領域の広さに満足していたのですが、仕事でAIを使うようになってから「少し窮屈だな」と思うことが増えました。とくに横方向が狭く感じられます。AIの出力結果を見比べるため、複数のウィンドウを横に並べて作業することが多くなったのが主な理由です。

「PRO MAX 341QPXW14G」は、ちょうど27インチモニターの縦はそのままに、横を大きく広げたようなサイズ。電源を入れてパソコンをつなぐと、視界いっぱいに画面が広がります。

実際にアプリを立ち上げて作業を始めてみて、まず印象に残ったのが表示スペースの“ゆとり”です。

複数のウィンドウを開いたとき、一般的な16:9のモニターだとそれぞれのウィンドウを並べきれず重なってしまうことがあります。それを避けるためウィンドウのサイズを変更すると、今度は一つひとつのウィンドウが小さく見づらくなってしまいがち。

たとえばWordでCopilotの助けを借りながら企画書などの文書を作成する際、ウィンドウサイズが小さいとチャット画面に文書の一部が隠れてしまうことがあります。クライアントからコメントを入れて戻してもらい、その文書を修正するときなどは要注意。コメントが隠れてしまっていることに気づかず、うっかり重要なコメントを見落としてしまうことも。

本製品の場合は横方向にスペースが広いため、そうした場合でもWordのコメントやチャット画面を重ならないよう表示しやすく、コメントの見落としを減らすことができました。複数の人でコメントをやりとりしながら文書を作成する際などは、とくにメリットが大きいと感じました。

AIチャットウィンドウを常に表示していても邪魔にならない広大な作業領域が魅力的です

ブラウザで情報を集めながら、AIチャットアプリで分からないことを質問し、WordやExcelで資料を作成する場合も、情報の一覧性が高いためスムーズに作業することが可能でした。特にExcelは横スクロールの頻度を減らすことができ、効率が大幅にアップしました。

オンライン会議で感じたマルチタスク性能

21:9のウルトラワイド画面の恩恵を強く感じたのが、オンライン会議のとき。ZoomやTeams、Google MeetなどのWeb会議アプリのウィンドウと、Wordの文書作成画面やPDF資料などを並べて表示できるのがとても便利です。いちいちウィンドウを切り替えなくても視線の移動だけですむため、会議に参加しながら資料に目を通したり、メモや議事録を取ったりといったマルチタスクが非常に効率的に行えます。

オンライン会議では、画面共有で資料が提示されることもあります。これまではウィンドウを切り替えている間に提示されている資料のページが変わってしまい見逃すこともありましたが、本製品の場合は複数のウィンドウが重ならないよう並べやすいので、そうしたミスを減らすことが可能でした。

複数の端末を切り替えながら使用する際に便利なKVM機能

仕事柄、対面で取材することもありますが、そうした際は持ち運びやすいタブレットなどのサブ端末を活用することが多いです。メモを取ったり、ボイスレコーダーアプリで録音したり、内蔵カメラで資料をその場で撮影したり。

取材メモや録音データは、仕事場に戻った後でメイン端末に移して作業することもありますが、ちょっとした作業の場合はサブ端末上で完結することも少なくありません。その際に便利に感じたのが、「PRO MAX 341QPXW14G」のKVM機能です。

本製品には映像入力端子としてHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×2の4系統が搭載されているほか、USBアップストリーム端子（Type-B）×1、USBダウンストリーム端子（Type-A）×4も用意されています。また、3台のデバイスに対応したKVMスイッチ機能も搭載されており、USBダウンストリーム端子に繋げたUSB機器を複数のデバイスで共有することが可能です。

今回はノートパソコンとタブレットをUSB Type-Cポートに接続し、USBダウンストリーム端子に有線キーボードとマウスを繋げて使用してみました。

配線して画面をノートパソコンに切り替えると有線キーボードやマウスもノートパソコンで使用可能になり、タブレットに切り替えると有線キーボードやマウスもタブレットで使用できるようになります。

ノートパソコンとタブレットを繋げて使用しているところ

使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスがどちらの端末でも使えるのは思った以上に便利。たとえばタブレットでメールを送りたい場合、ソフトウェアキーボードを使うより速く正確に文章を入力できます。録音データの文字起こしなどもしやすく、タブレット上で完結できる作業の幅が大きく広がりました。

ちなみに、入力信号の切り替えはモニター本体裏にあるNaviキーの操作で可能ですが、専用アプリからでも簡単に行えます。アプリはMac用に「MSI M-Mateアプリ」が、Windows用に「MSI Productivity Intelligence (P.I.) アプリ」が用意されており、入力切り替え以外にも、輝度やコントラスト、シャープネス、モードなどの細かい設定を簡単に行うことが可能。設置場所によっては本体裏のキーやボタンに手が届きにくいこともあるので、アプリ画面上で設定できるのは嬉しいポイントです。

なお、本製品のKVM機能はデバイス間のデータ転送などに対応した「KVM 2.0」を採用しています。また、メイン画面内に別端末の映像を小さな画面で表示できる「PIP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能」や、ふたつの端末の画面を横に並べて同時に表示できる「PBP（ピクチャー・バイ・ピクチャー）機能」 も搭載しています。このうちPBPとKVMを組み合わせると、片方の画面からもう片方へファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、端末をまたいだファイル転送が可能。まるで1台の端末内で操作しているようなシームレスさで、複数端末で作業する際の効率を大幅に向上できるのが魅力的に感じました。

長時間作業で感じた、第5世代QD-OLEDの価値

「PRO MAX 341QPXW14G」には、第5世代QD-OLEDパネルが搭載されています。高効率の発光層を5層重ねて高い輝度効率を実現しており、従来のOLEDに比べると明るさが最大30％も向上しているとのこと。

また、画素を横一列に並べるRGBストライプ構造を採用しており、これまでの（画素をダイヤモンドのように斜めに並べる）ダイヤモンドストライプ構造で起こりがちだった色にじみを大幅に低減しています。

パネル表面には独自の「VisiClarity」テクノロジーを採用。従来のグレアやハーフグレアパネルと比較して光沢を抑え、ノングレア相当の低反射性を実現しているため、照明や外光の映り込みを軽減しながら鮮やかな表示を楽しめます。明るい場所でも画面が見やすく、作業に集中しやすいのも特徴です。

実際に文書作成を中心としたオフィスワークを行ってみましたが、映り込みが少ないため表示が確認しやすく、作業にも集中しやすいのが印象的でした。また従来のOLEDパネルだと文字の輪郭などに色にじみが生じて細かい文字が見づらいと感じることがありましたが、本製品ではまったく気になりませんでした。そのため長時間でも目の疲れが少なく、快適に作業に没入することができました。

写真編集で感じた色再現性の高さ

本製品の第5世代QD-OLEDパネルは色再現性も高く、色差はΔE≤2という小ささ。色域も広く、sRGBカバー率は99.8%、AdobeRGBカバー率は97.4%、DCI-P3カバー率は99%を実現しています。

色彩分野の世界的な権威であるPantone社がモニターやプリンターなどの色再現性を評価する「Pantone Validated」や、人肌の再現性を評価する「Pantone SkinTone Validated」などの認証にも対応しており、写真編集や動画編集のようなクリエイティブ用途でも画面表示を信頼して作業することができます。

実際にAdobeRGBで撮影した写真を開いて編集してみましたが、色域の狭いモニターだと再現しにくい金赤やエメラルドグリーンなどの色も、本来の鮮やかさで表現してくれました。微妙な色の違いを意識する必要のある場面では、とても心強い性能と言えそうです。

PhotoshopでAdobeRGBで撮影した写真を開いて編集しているところ

個人的に便利だと思ったのが、画面の左右で異なる色空間を表示できる「デュアルギャマットビュー」。たとえば、片側を国際標準規格のsRGBに設定し、もう一方をクリエイティブ作業に向いた広色域のAdobeRGBに設定すると、一般的なパソコンモニターでの見え方を確認しながら写真編集などの作業を行うことができます。広色域モニターで作業していると、一般的なモニターで表示した際に色が置き換えられてしまい、思ったより地味に見えてしまうことがよくあるので、2つの色空間を見比べながら写真補正などで色を追い込んでいけるのはありがたいと思いました。

生成AI時代の働き方を支える、次世代ウルトラワイドモニター

34インチという画面サイズと、21:9というアスペクト比に加え、発光効率や色再現性に優れた第5世代QD-OLEDパネルを搭載するMSIのウルトラワイドモニター「PRO MAX 341QPXW14G」。

AIを活用した作業やクリエイティブ作業に最適な、MSIのウルトラワイドモニター「PRO MAX 341QPXW14G」

複数のウィンドウを並べて表示しても余裕のある広大な作業領域を実現しており、AIを活用した情報収集や文書作成、オンライン会議時のマルチタスクなどを効率よく行えるのが特徴です。また、精度の高い色を画面上で確認できるため、写真編集や動画編集などのクリエイティブ作業を快適に行うことも可能。さらに、USB Type-Cケーブル接続でデスク周りをスッキリさせられる点や、KVMによりUSB機器を複数のデバイスで共有できる点なども魅力的なポイントです。

AIを業務で活用したい人はもちろん、大画面でマルチタスクを快適に行いたいビジネスパーソンや色表現にこだわりのあるクリエイターなど、幅広いユーザーにおすすめできる製品と言えそうです。気になった方は、一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

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