ソフトバンクとANA Xは8月20日、ANAマイレージクラブ会員向けの新たな通信サービスとして、「ANA光 powered by SoftBank」と「ANAホームWi-Fi powered by SoftBank」の提供を開始した。前者は「SoftBank 光」、後者はホームルーターサービス「SoftBank Air」を活用して提供される。

「ANAホームWi-Fi powered by SoftBank」のイメージ

「ANAホームWi-Fi powered by SoftBank」は、コンセントに挿すだけで利用できるホームルーター型サービス。開通工事が不要で、引っ越しが多い人や賃貸住宅の利用者、一人暮らしを始める人などを主な利用者として想定している。

「ANAホームWi-Fi powered by SoftBank」のマイル獲得イメージ

月額利用料は5,368円。専用端末「Airターミナル6」を購入した場合、月月割の適用によって端末代金相当額が割り引かれる仕組みとなっている。初月には契約事務手数料4,950円が別途必要だ。

マイル特典として、新規契約時に1万5,000マイルを付与するほか、毎月継続特典として200マイル、さらに1年経過ごとに2,000マイルを付与する。これにより1年間継続利用した場合の獲得マイル数は最大1万9,400マイルとなる。なお、2年目以降も毎年4,400マイルを獲得できる。

「ANA光 powered by SoftBank」のマイル獲得イメージ

あわせて提供を開始する「ANA光 powered by SoftBank」は、「SoftBank 光」を活用した光ブロードバンドサービス。高速かつ安定した通信が特長で、大容量通信や複数機器の同時接続、動画視聴やオンラインゲームなどを快適に利用したいユーザーに向くという。

料金はマンション向け1ギガプランが月額4,180円、ファミリー・1ギガプランが月額5,720円、ファミリー・10ギガ／マンション・10ギガプランが月額6,930円（ルーター利用料含む）。

「ANA光 powered by SoftBank」では、新規契約時に1万マイルを付与するほか、毎月継続特典として200マイル、さらに1年経過ごとに2,000マイルを付与する。1年間継続した場合の獲得マイル数は最大1万4,400マイルとなる。2年目以降も毎年4,400マイルを獲得できる。