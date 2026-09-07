Prime Videoのサブスクリプション「エンタメ・アジア」に、『転生作家の推理日誌～恋心は時を越えて～』『古相思曲～君想う、千年の調べ～』『康熙王朝 ～清、第四代皇帝68年の生涯～』『溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々』の見放題配信が加わった。また、大ヒット作『山河令』が再登場している。

『転生作家の推理日誌～恋心は時を越えて～』は、現代の推理作家のヒロインが古代の推理日誌の世界に転生し、元の世界に戻るため、頭は切れるがちょっとおバカで俺様な許婚とともに数々の難事件に挑む、転生×ミステリー×ロマンスの軽快なラブコメ時代劇。"ビジュアル最強カップル"としても話題に。

『古相思曲～君想う、千年の調べ～』は、時を超えて出会った悪名高き皇后と歴史小説家が、過去と現在を交錯させながら、戦乱の世の権謀術数と切ない愛を描く、極上の宮廷ラブロマンス。

『康熙王朝 ～清、第四代皇帝68年の生涯～』は、映画『英雄 ～HERO～』で秦王を演じたチェン・ダオミン（陳道明）主演の歴史大作。清朝の黄金時代を築き上げた康熙帝の生涯を描く。

『溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々』は、清朝は滅亡しながらも皇室は存続していた激動の中華民国初期を舞台に"ラスト・エンペラー"と"紫禁城 最後の料理番"、2人が歩む波乱の運命を描く。

『山河令』は、アジアのみならず世界中で大ヒットしたブロマンス時代劇。壮絶な争いに巻き込まれる2人の数奇な運命を描き、壮大な愛憎劇と美しいアクションシーンで魅了したダブル主演のチャン・ジャーハン（張哲瀚）とゴン・ジュン（龔俊）は本作で大ブレイク。