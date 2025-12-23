サムスン電子ジャパンは12月23日、Galaxyシリーズのイベント「Samsung Galaxy AI School」を東京・原宿のショールーム「Galaxy Harajuku」で実施した。Galaxyシリーズのユーザーであるタレントの木梨憲武さんが登場し、Galaxy AIを用いたアート制作などに挑戦。Galaxyシリーズの端末を利用すれば、誰でも簡単にアートや音楽が楽しめることをアピールした。
木梨憲武さんは、Galaxyシリーズを2年以上も所有するユーザーとして、2025年9月にサムスン電子のプロジェクト「Voices of Galaxy」のメンバーに参画した。
今回のイベントでは、アーティストとしても活躍する木梨さんが、Galaxy AIのスケッチアシスト機能を使ったアート制作に挑戦。Galaxy AIを搭載するタブレット「Galaxy Tab S11 Ultra」にフリーハンドで描いたキャラクターが、生成AIによりフルカラーのリアルなグラフィックスにできることを実演した。
さらに、Web CMでも用いられた「友情」をテーマに生成された楽曲はGemini Liveを使って制作されたことも解説。Galaxyシリーズの端末を使えば、誰もが簡単にアートや音楽を楽しめることを伝授した。
イベントでは、抽選で選ばれた招待客と一緒に、Galaxy Z Flip7の「手のひらシャッター」を活用した撮影会を実施して盛り上がった。