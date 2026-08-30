若者を中心に視聴者が減っているといわれる「テレビ」。放送局から電波に乗せて送信された映像/音声データを、視聴者は専用機器(チューナー)で受信し、映像/音声として再生します。現在の日本では、地上波デジタル放送(地デジ)と衛星放送(BS/CS)、ケーブルテレビ(CATV)の3種類が運用されています。

テレビの生放送を視聴したいとのことですが、これまで存在したiPhone用外付けテレビチューナーはLightning接続タイプで、2026年8月現在USB-C接続タイプは存在しないようです。Lightning接続のチューナーをUSB-C→Lightning変換アダプタ経由で使う手もありますが、視聴に不可欠な専用アプリを含め動作保証はありません。

一部の生放送は、民放テレビ局が共同運営する無料動画配信アプリ「TVer」で視聴できます。番組の再生前や途中にCMが挟み込まれるものの、無料で利用できるうえ、エリア制限がないため東京在住でも大阪など他地域のローカル番組を視聴できます。すべての番組が配信されるわけではないものの、プロ野球・日本シリーズや選抜高校野球がリアルタイム配信された実績があるなど、スポーツ番組のように生放送であることが重要なコンテンツも扱われています。

TVerで配信予定がない番組は、自宅でWi-Fi接続されているビデオレコーダーに遠隔地からアクセスし、モバイル回線経由で視聴する方法があります。たとえば、パナソニックのビデオレコーダー・ディーガシリーズには「宅外リモート接続」という機能があり、有効化しておくと専用アプリ「どこでもディーガ」でどの番組でもリアルタイム視聴できます。通信費はかかるものの、どうしても生で楽しみたい番組がある場合に有効な方法です。