iPhone 17の画面を大きなテレビへ映す方法は?

iPhoneの画面をリアルタイムにテレビへ映す方法は、無線か有線か、iPhone 15シリーズ以前か以後かで大きく変わってきます。

無線の場合は、AirPlay/画面ミラーリングが基本となります。iPhoneに周辺機器を接続する必要はなく、テレビ側に受信機としてApple TVを接続するか、本体の機能としてAirPlayをサポートするテレビを用意するかになります。画面ミラーリングはiOS 4.2以降でサポートされている機能であり、現在流通しているほぼすべてのiPhoneで使える方法です。

有線の場合は、端子がLightningかUSB-Cかで対処方法が異なります。無線よりかさ張るデメリットはあるものの、映像/音声の遅延や画質劣化がほとんどないメリットがあります。

Lightning搭載iPhoneの場合は、Apple純正の「Lightning - Digital AVアダプタ」もしくは同等の機能を持つMFi(Made for iPhone)認証品を用意し、HDMIケーブルでテレビと接続します。

USB-C搭載iPhoneの場合は、「HDMI出力ポートを備えたUSBハブ」を用意することが近道です。テレビではなく、DisplayPort Alt Modeに対応したPCモニター(地上波チューナー非搭載ディスプレイ)であれば、iPhone 16eなど一部モデルを除きUSB-Cケーブル1本でiPhoneの画面を映し出せますが、いわゆるテレビは入力端子はHDMIのみという製品が大半で、HDMIケーブルでの接続が前提となるからです。

以上を踏まえると、iPhone 17の画面を大きなテレビへ映すには、AirPlay対応テレビまたはApple TVの用意があればAirPlay/画面ミラーリング、そうでなければUSBハブとHDMIケーブルの組み合わせが安くてかんたんな解決策といえるでしょう。