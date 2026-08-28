電話アプリのキーパッドといえば、0から9の数字に「*」と「#」の計12のキーからなる画面のこと。連絡先アプリに登録していない相手に電話するとき利用しますが、キーパッドには検索機能も用意されています。

検索の対象は、連絡先アプリに登録されている情報です。画面下部の虫メガネボタンをタップし、名前や住所、電話番号といった情報を入力すれば、一致する情報を持つ人物がリストアップされ、情報を追加入力するつど絞り込まれていきます。

この虫メガネボタンから始める検索は、かな/漢字を含む情報を頼りに探し出すときに使います。数字やアルファベットを頼りに探し出すときは、より効率的な方法があるからです。

その効率的な方法とは、キーパッドの1を除く0から9の数字を使う米国流の入力スタイルです。情報にアルファベットを持つ連絡先しか対象にできませんが、虫メガネボタンから検索するより断然スピーディーです。

最初に電話が普及したアメリカでは、当初通話用のIDとしてアルファベットを使用しており、やがて数字と組み合わせることが一般的になりました。そして2には「ABC」、3には「DEF」などと数字とアルファベットを対応させるようになり(1は長距離電話用のため割り当てなし)、独特なアルファベット入力スタイルが確立したのです。

たとえば、「MYNAVI」を検索するときには、Mが刻印された「6」、Yが刻印された「9」...という順序でキーパッドをタップします。「696284」と入力すれば「MYNAVI」を情報に持つ連絡先が表示されますが、文字を入力するつど情報が絞り込まれていくため、「696」あたりで目的の人物を見つけ出せるはずですよ。