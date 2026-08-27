サイコム、RTX 50搭載対象PCの購入で『CONTROL Resonant』をプレゼント

サイコムは8月26日、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載する対象製品の購入で、『CONTROL Resonant』をプレゼントするキャンペーンを開始した。ゲーム自体は９月２４日からプレイできるようになる。
サイコムが販売するPCでNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070を搭載するモデルを対象に行われるキャンペーン施策。へ『CONTROL Resonant』のゲームコードが記載されたクーポンカードを同梱するというもので、実施期間は2026年9月29日（火）23:59まで。：2026年10月27日（火）23:59までにコードを有効化する必要がある。
G-Master Hydro X870A
- CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D（4.7GHz/8 コア/16 スレッド/TDP120W／3D V-Cache 採用）
- CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2 RGBポンプ仕様 ＋Noctua NF-F12 PWM×2（240mm水冷ユニット／メンテナンスフリー）
- マザーボード：GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 (rev.1.2)（AMD X870Echipset／Wi-Fi+Bluetooth 標準搭載）
- メモリ：64GB（32GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC 準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）
- ビデオカード：サイコムオリジナル水冷仕様 Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB (Noctua NF-A12x25 ULN×2)（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- PC ケース：Fractal Design Define 7 Black TG Dark Tint（黒／ガラスパネル）
- 電源：Antec GSK850 V2 ATX3.1（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 価格(税込)：697,570 円
G-Master Spear Mini B850A
- CPU：AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/8 コア/16 スレッド/TDP65W）
- CPUクーラー：ASRock Pro 240 ARGB （240mm 水冷ユニット／メンテナンスフリー／RGBポンプ＆ファン標準搭載）
- マザーボード：ASUS PRIME B850M-A WIFI-CSM（AMD B850chipset／Wi-Fi+Bluetooth 標準搭載）
- メモリ：64GB（32GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC 準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB PNY製GeForce RTX 5070 12GB Overclocked Triple Fan （HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- PC ケース：Lian Li A3-mATX Black（黒）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
- 電源：Antec GSK850 V2 ATX3.1（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 価格(税込)：458,640 円
G-Master Velox III Intel Edition
- CPU：Intel Core Ultra 5 250KF Plus（4.2GHz/18 コア(P コア 6+E コア 12)/TDP125W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPU ファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock B860 Rock WiFi 7（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth 標準搭載）
- メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC 準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060Ti 16GB INNO3D製GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB （HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- PC ケース：Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint（黒／ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
- 電源：Cougar CGR BA-650 (ATLAS 650)（650W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 価格(税込)：338,730 円