FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは8月21日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算SALE 白熱」を開始した。8月28日15時まで。

期間限定のPC特価セール。ライトユーザーからヘビーユーザーまで、用途や予算に合わせて選べるラインナップを、半期決算ならではの特別価格にて用意したとのこと。

セールおすすめモデルとして、ヘビーユーザー向けとして挙げられているのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS818/TCG」(税込価格: 364,800円)。人気の高性能CPUとGPUの組み合わせで、重量級のゲームも高画質で快適に楽しめる

また、ゲーム推奨PCとしてRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF『GRANBLUEFANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC」(税込価格: 214,800円)もおすすめだ。GRANBLUEFANTASY推奨だけでなく、初めてのゲーミングPCにも適したコストパフォーマンスの高さが特徴。

さらに今回の期間限定セールと並行して、2026年8月21日15時～9月30日23時59分までの期間、FRONTIERダイレクトストアでの買い物にAmazon Pay決済を利用すると、抽選で最大5万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも開催する。セールとあわせてチェックしておきたい。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS818/TCG」 セール価格364,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格214,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGHLMB650/WS815」 セール価格309,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB860K/WS0819/TCG」 セール価格339,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

決算セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。