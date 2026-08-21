FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは8月21日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算SALE 白熱」を開始した。8月28日15時まで。
期間限定のPC特価セール。ライトユーザーからヘビーユーザーまで、用途や予算に合わせて選べるラインナップを、半期決算ならではの特別価格にて用意したとのこと。
セールおすすめモデルとして、ヘビーユーザー向けとして挙げられているのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS818/TCG」(税込価格: 364,800円)。人気の高性能CPUとGPUの組み合わせで、重量級のゲームも高画質で快適に楽しめる
また、ゲーム推奨PCとしてRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF『GRANBLUEFANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC」(税込価格: 214,800円)もおすすめだ。GRANBLUEFANTASY推奨だけでなく、初めてのゲーミングPCにも適したコストパフォーマンスの高さが特徴。
さらに今回の期間限定セールと並行して、2026年8月21日15時～9月30日23時59分までの期間、FRONTIERダイレクトストアでの買い物にAmazon Pay決済を利用すると、抽選で最大5万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも開催する。セールとあわせてチェックしておきたい。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS818/TCG」 セール価格364,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格214,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC
モデル名「FRGHLMB650/WS815」 セール価格309,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB860K/WS0819/TCG」 セール価格339,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
決算セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。