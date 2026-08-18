LiberNovoは8月17日、ワークチェア3製品のAmazon.co.jpでの取り扱いを開始した。取り扱う製品は「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - AirFlow」の3製品。あわせて、販売開始を記念し、対象商品の購入者にオリジナルギフト3点セットをプレゼントするキャンペーンを8月24日まで実施する。

「LiberNovo Omni Pro」は、カラーがアッシュホワイトとグラファイトブラックの2色で、サイズは45cmと48cmを用意する。本体のみの「ベーシックセット」、フットレストを加えた「スタンダードセット」、フットレストと予備バッテリーを加えた「プレミアムセット」の3構成で展開する。

LiberNovo Omni Pro（アッシュホワイト）

「LiberNovo Omni SE」は、カラーがディープブラックで、サイズは45cmと48cm。本体のみの「ベーシックセット」と、フットレストを加えた「スタンダードセット」の2構成となる。

LiberNovo Omni SE（ディープブラック）

「LiberNovo Maxis - AirFlow」は、カラーがアッシュホワイトとグラファイトブラックの2色で、サイズは52cm。「ベーシックセット」「スタンダードセット」「プレミアムセット」の3構成をそろえる。

LiberNovo Maxis - AirFlow（グラファイトブラック）

販売開始記念キャンペーンでは、期間中にAmazon.co.jpで対象のLiberNovo製ワークチェア単品またはセット商品を購入した人に、オリジナルギフト3点セットをプレゼントする。実施期間は8月17日から8月24日まで。