カメラといえばデジタルになって久しいですが、若い人の間ではフィルムカメラがブームになっているという話をよく見聞きするようになりました。

そうした需要を受けて、パシフィコ横浜で行われた日本最大のカメラ関連イベント「CP+2026」では、デジタルカメラに混じってフィルムカメラの新製品が多数見られました。

伝説のカメラ「LOMO LC-A」に後継モデル

個性的なフィルムカメラで知られるロモグラフィー製品を扱うロモジャパンのブースには、2025年末に発売されたフィルムカメラの新モデル「LOMO MC-A」が並んでいました。価格は69,800円。

ロモジャパンのブース

大きなスペースを取って展示していました

LOMOの代名詞ともなっているのがLC-Aシリーズですが、新レンズやAF機能、DXコード対応にフラッシュ内蔵といった新しい機能を盛り込んで高級コンパクトカメラとして企画したとのこと。

レンズは32mm F2.8。マニュアルフォーカスも可能

レンズはLC-Aの持ち味をそのままに、周辺減光を減らすなどややマイルドにしたとのこと。DXコードはフィルムの感度を自動で読み取って設定する機能で、失敗が減ります。

外装は金属で、なかなか高級感がありました。撮影距離などが表示パネルに出るなど、現代的な作りに進化しています。初めてフィルムカメラを使う人にもおすすめとのことでした。

上面には表示パネルを装備しています

底面には巻き戻しレバーがあります

背面はフィルムカメラらしいスッキリしたもの

DXコード読み取り用の接点も見えます

ブラックも精悍です

多重露光用のアタッチメントなども付属します

簡単組立のピンホールカメラキット

PDWのブースには、SHARANブランドのピンホールカメラ組み立てキット「P-SHARAN AMI-35」がありました。4月の発売で予価2,800円です。

紙製ですが三脚につけることもできます

従来の組み立てキットを改良して、より組み立てが簡単になったリニューアル版となっています。30分ほどで組み立てられるそうです。従来品はかなり売れたそうで、25万セットが出たそうです。

中央で上に出ている部分がシャッターのツマミになります

ピンホールカメラは露光時間が長いので、手動でシャッターを上げ下げして撮影します。社外品ですが、ピンホールカメラの露出時間を算出するアプリもあるそうで、それを使えば撮影も難しくないそう。

上部にはフィルム巻き上げなどのダイヤルがあります

「ヤシカ坊や​」のカメラがセブン-イレブンに登場

YASHICAのブースで大々的に展示してあったのが、同ブランドのキャラクター「ヤシカ坊や​」のレンズ付きフィルム（使い切りカメラ）。製品自体は以前からありましたが、このたびセブン-イレブンの店頭での取り扱いが決まったとのこと。

YASHICAのブース

「大手コンビニで販売されることで、YASHICAブランドの認知度向上も期待できる」とスタッフは話していました。この「使い​切りカメラ ヤシカボーヤ」は3,590円。ここでもフィルムカメラの需要増を感じました。

パッケージも黄色で目立つデザインです

ヤシカ坊やをあしらったデザインはほかにもありますが、セブン-イレブンの店頭に並ぶのはこの黄色のみとのこと。

YASHICAブランドのフィルムも

フィルムを簡単にスキャン

plustekのブースには、2026年内の発売を予定しているフィルムスキャナ「eFilm V」がありました。plustekは業務用フィルムスキャナも手掛けるブランドですが、eFilm Vは初心者でも簡単にフィルムスキャンができる入門機となっています。価格は17,800円を想定しています。

plustekのブース

インスタントカメラのような本体をPCと接続して使います。電源もUSBで供給されるので手軽です。35mm、APS、110のフィルムに対応します。本体上部のボタンを押すとPCに写真が取り込まれる仕組みで、ネガ反転も行えます。

取り込みソフトの画面も簡単に使えそうなインターフェースでした

参考出品として、スマホやデジカメでフィルムを撮影して保存できる「Filmsnap」が展示されていました。価格は未定ですが、2026年内の発売を目指して開発中とのこと。

アプリでネガ反転などが行えます

このようにデジカメでも撮影可能

eFilm Vと同じ種類のフィルムに対応しており、おもにスマホで撮影してスキャンしたい人に向くそうです。本体が伸縮式でコンパクトに収納できます。

使用時は伸ばします

収納状態

フィルムモチーフの腕時計も！

面白いトイデジカメをリリースしているPDWのブースには、フィルムのデザインをモチーフにしたESCURAブランドの腕時計「SnapRoll Digital Watch」が登場していました。価格は未定ですが、近日発売予定です。

フィルムパッケージ（パトローネ）のカラーやデザインを取り入れたデジタル時計で、3種類が用意されます。

ただし、ブラインド仕様なのでデザインは選べません。カレンダー、ストップウォッチ、アラーム、ライトといった機能を備えています。