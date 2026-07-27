PFUは、HHKBシリーズとアクセサリーを組み合わせた「フレキシブルワークセット」を期間限定で販売すると発表した。HHKB本体に加えて、手首の負担軽減をうたうパームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」、ノートPCの上に設置するためのアクセサリー「タイプスティックス」、持ち運び用ケース「キーボードポッド」をセットで販売する。

価格は、HHKB Professional HYBRID Type-Sのセットが42,000円、HHKB Professional Classic Type-Sのセットが37,700円。販売期間は、2026年7月23日～2026年9月30日13:00まで。

セパレート型シリコンタイピングベッドは、左右分離構造のシリコン製パームレストで、作業スタイルに合わせてレイアウトを柔軟に調整できる。タイプスティックスは、2つに分かれるスティックをノートPCのキーボードの隙間に設置することで、HHKBをノートPCの上に置けるようにするアクセサリー。

セパレート型シリコンタイピングベッド

キーボードの上にHHKBを設置できる

キーボードポッドは、HHKBを安全に持ち運ぶためのスリーブケース。セパレート型シリコンタイピングベッドとタイプスティックスもまとめて持ち運べる。