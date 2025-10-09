Synologyは10月8日、同社のNAS用OS「DiskStation Manager (DSM) 7.3」をリリースし、ドライブ互換性ポリシーの制限を一部緩和した。これにより、2025年モデルのDiskStation（Plus/ Value/ Jシリーズ）で、Synologyの互換性リストに掲載されていないサードパーティ製ドライブのインストールとストレージプールの作成が可能になった。

Synologyは4月に新たなドライブ互換性ポリシーを導入し、2025年モデルのDiskStation Plus、Value、Jシリーズで、フルサポート対象を互換性リストに掲載されている検証済みストレージドライブに制限した。同社は、システムの信頼性向上と最適なパフォーマンスの提供を目的としたものと説明していた。

一方、Synology製品互換リストでは、「DS925+」「DS725+」「DS425+」といった2025年モデルのNASで互換性が確認されたストレージドライブはSynologyブランドのストレージに限られていた。互換性リストに掲載されていないドライブを使用した場合、警告が表示され、一部機能が制限されることから、将来的にSynologyのNASで使用できるストレージドライブがSynology製に限定されるのではないかという議論が、ユーザーコミュニティなどで広がっていた。

今回のDSM 7.3での変更は、こうした制限範囲に対するユーザーの懸念に対応するものである。サードパーティ製ドライブの検証プログラムは継続し、ユーザーに信頼性の高い選択肢を提供しつつ、 Plus/ Value/ Jシリーズで互換性リストに掲載されていないサードパーティ製ドライブでもインストールおよびストレージプールを作成できる柔軟性を提供する。

ただし、M.2 NVMe SSDに関しては、新規インストール、ストレージプールおよびキャッシュの作成は互換性リストに掲載されているドライブに制限される。また、Synologyはサードパーティ製ドライブの検証プログラムで非互換性リストも作成しており、同リストに掲載されたドライブはサポート対象外とされる。

Synologyは「ストレージドライブメーカーと連携し、認定ストレージメディアのラインナップを拡大する」としており、ユーザーに対して、ストレージドライブを選定する前に互換性リストページにアクセスし、使用モデルに対応するストレージドライブを確認するよう推奨している。