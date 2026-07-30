「メルカリモバイル」は、スマホ利用を柔軟でおトクにすることをコンセプトに2025年3月にサービスを開始した。

今回提供を開始するデータ専用eSIMは、音声通話やSMSを必要としない利用者向けのプランだ。4GB、10GB、20GB、40GBの4つの料金プランを用意。月額770円（4GB）から利用できる（10GBは1,510円、20GBは2,170円、40GBは3,480円）。

スマートフォンの2回線目としてのデュアルSIM運用や、タブレット・2台目端末での利用など、さまざまなシーンで活用できる点も特徴だ。メイン回線とは別にデータ通信専用回線を追加することで、動画視聴やSNS、外出先でのテザリングなど、データ通信量が増えやすい場面でも安心して利用できる。音声プランは日本国籍の利用者を対象としているのに対し、今回のデータ専用eSIMは外国籍の利用者も利用できる。

また、「メルカリモバイル」のギガ売買機能では、平均取引価格1GBあたり約60円（2026年5月1日～31日利用データより）で売買されており、必要な分だけおトクにデータ容量を追加できるという。本人確認不要かつeSIMで申し込みから利用開始までスムーズに完結するため、必要なときにすぐデータ通信環境を整えられる。

回線はdocomoで、契約数の上限は1名義につき最大5回線。登録手数料は契約開始時に3,300円が必要で、支払い方法はメルペイのクレジット、メルカード、各種クレジットカードに対応する。継続利用特典として、メルカリポイント最大14％還元（買う特典）か、「メルカリ」販売手数料50％オフクーポン毎月最大5枚（1枚あたり上限200円、売る特典）のいずれかを選択できる（条件あり）。