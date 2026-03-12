株式会社ポケモンは3月12日、2026年3月13日の世界睡眠デーに合わせて、スマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』（iOS／Android）から、就寝前のリラックス体操「ほげーたいそう」を発表した。映像には櫻坂46の森田ひかるさんとホゲータが出演している。

ポケモンスリープの「リサーチャー」（プレイヤー）41,832名を対象とした調査と睡眠脳波測定による実証実験では、「ほげーたいそう」の元となっている筋弛緩運動が入眠時間の短縮や睡眠効率の改善に寄与することが確認された。

ほげーたいそう

「ほげーたいそう」は漸進的筋弛緩法というリラクゼーション法をもとに考案された体操で、体にギュッと力を入れた後に「ほげー」と力を抜くことで緊張を解き、心地よいリラックス状態を作るものだ。

映像のBGMには、今後『ポケモンスリープ』に登場予定の睡眠導入サウンド「南エリアを歩く（パルデア）」を使用している。

「ほげーたいそう」は監修として、睡眠にまつわる論文や著書を多数手がける、東京家政大学人文学部教授の岡島 義 先生、筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長･教授の柳沢 正史 先生を迎えて制作された。

ほげーたいそう動画サムネイル

同社は今回の「ほげーたいそう」発表に合わせ、筋弛緩運動の睡眠への効果を検証した調査結果も公開した。

地域設定が日本・16歳以上の『ポケモンスリープ』ユーザー41,832名を対象に、睡眠記録とアンケート回答に基づく分析を実施（調査期間：2026年1月19日〜2月1日）。

プロジェクト期間内に筋弛緩運動を3日以上行った14,299名のデータを検証したところ、筋弛緩運動を行った日の入眠までの時間は平均19.2分で、実施しなかった日の19.6分より0.4分（約2.0％）有意に短縮された。

また、就寝0〜9分前に筋弛緩運動を実施した場合が最もスムーズに眠れる傾向があり、就寝直前ほど効果が得られやすいことが示された。

筋弛緩運動 実施タイミングごとの『入眠までの時間』 短縮効果

さらに、普段すぐに寝付けないユーザー群（N=5,055）では、寝つきにかかる時間が平均2.0分（約5.7％）短縮されており、全体平均（0.4分・2.0％）を上回った。寝つきに課題がある人ほど効果が出やすいことが示唆されている。

睡眠脳波測定器を用いた実証実験（調査期間：2026年1月28日〜2月5日、20〜60代男女20人対象）でも、就寝前にスマホを操作するなど「日常習慣」で過ごした晩と比較して、筋弛緩運動を実施した晩は寝つき時間（12.7分→9.4分）・中途覚醒時間（36.3分→24.5分）ともに減少。布団に入っている時間のうち実際に眠れていた割合を示す「睡眠効率」は89.0％から92.1％へと3.2％上昇した。

さらに重要な睡眠であるレム睡眠の出現率も22.7％から25.7％へ有意に増加しており、睡眠全体の質の改善が客観的なデータからも示唆された。主観的な眠気スコアについても、筋弛緩運動実施後（4.10）は日常習慣後（3.88）と比べ有意に高い結果となった。

睡眠グラフ

今回の「ほげーたいそう」のみならず、『ポケモンスリープ』の監修に携わった筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の柳沢正史先生は、以下のようにコメントしている。

「不眠に対する認知行動療法で活用される筋弛緩法を取り入れた『ほげーたいそう』を健常者が実施することで、睡眠のポジティブな変化を確認できました。

ナイトルーティンとして習慣化することにより、良い睡眠への一助となることが期待できます。よりよい眠りとポケモンスリープの攻略につなげていただければと思います」

「ほげーたいそう」の動画や監修者によるQ＆Aは特設サイトで公開中。

