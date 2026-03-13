マウスコンピューターは、Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズを搭載したデスクトップPCを、3月27日午前11時から順次発売する。販路はマウスコンピューターWebサイト、ダイレクトショップ、G-Tune：Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口など。
Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズは、Intelが米国時間3月11日に発表したゲーミングデスクトップ向けの新プロセッサ。現行のCore Ultra 200Sシリーズの上位版ともいえる仕様で、E-core数の増量といった性能強化がなされている。
マウスコンピューターではゲーミングブランド「G TUNE」および、クリエイター向けブランド「DAIV」から、Core Ultra 7 270K PlusおよびCore Ultra 5 250K Plusを搭載したデスクトップPCを販売開始する。
製品の一例として、ゲーミングデスクトップPC「G TUNE FZ-I7G90」は、CPUにIntel Core Ultra 7 270K Plus、GPUにNVIDIA GeForce RTXTM 5090、64GBメモリ、2TB NVMe M.2 SSDを搭載する。
また、クリエイティブデスクトップPC「DAIV FX-I5N20」はCPUにIntel Core Ultra 5 250K Plus、GPUにNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell、32GBメモリ、1TB NVMe M.2 SSDを搭載する。