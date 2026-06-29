DAIV、バーチャルマーケット2026 Summerに出展。Vket推奨パソコンも発売

マウスコンピューターは、7月11日（土）～7月26日（日）に開催予定の「バーチャルマーケット2026 Summer」に出展し、これを記念してVket推奨パソコンを発売する。

メタバース上でオリジナル3Dモデルの制作・販売を手掛けるクリエイター兼配信者「所場」さんが監修し、特別コラボレーション仕様のブースでVketに出展するというもの。2026年にブランド誕生10周年を迎えた「DAIV」の歩みをVR空間で表現しつつ、所場さんならではのクリエイティブな世界観を融合。来場者ご自身のPCパフォーマンスを検証できるベンチマークギミックや、本コラボレーションのために描き下ろされたオリジナルイラストの展示を行う。