Beatsは、USB-C編み込み式充電ケーブル「Beats ケーブル」の新色パワーピンクの販売を開始した。価格は2,480円（1.5m）／4,480円（3m）。Apple Store直営店、Apple Storeオンライン、正規販売店で購入できる。

耐久性を追求した本製品は、絡まりにくい編み込み式のデザインを採用し、ほつれを防ぐために内部が強化されている。最大240Wの超高速充電に最適化されており、品質とパフォーマンスを保証するため、設計及び製造プロセス全体を通して数千時間にわたるテストを実施している。

お気に入りのBeats製品やノートパソコンの充電において、耐久性を損なうことなく、高速かつ効率的な充電を提供。さらに、長さと柔軟性が加わったことで、コンセントの位置にとらわれることなく、より自由な使い方が可能となっている。充電しながらロスレスオーディオを再生したりお気に入りの動画シリーズをストリーミングしたりと、ソファでくつろぎながら、あるいは部屋中を動き回りながらコンテンツを楽しめる。

今回、新色としてパワーピンクを追加。ラインナップは以下の通り。