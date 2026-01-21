Dynabookは1月21日、SFアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボした14.0型ノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」を発表した。4月6日から、公式通販サイト「Dynabook Directオンラインストア」にて300台限定で受注開始する。

dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル

天板に「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」のイラストをあしらい、同モデル限定となるグリーンのバックライトキーボードを採用した14型ノートPC。ベースとなるdynabook XPZは底面のバッテリーパックをユーザー自身で交換できる構造を備えており、コラボモデルもこのセルフ交換バッテリー構造を搭載している。

プロセッサにはIntel Core Ultra シリーズ2を搭載し、ローカルでも高いAI処理が可能なMicrosoftのCopilot＋ PCに準拠。CPUのパフォーマンスを高い状態で稼働させる独自のエンパワーテクノロジーにも対応した。

独自のAI機能として、文書の翻訳や要約などを支援するローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」、高度なバッテリー管理を行う「AIパワーオプティマイズ」、のぞき見を検知して通知する「AIプライバシーアシスト」、ハンドサインでアプリを操作できる「AIハンドコントロール」などを搭載する。

本体のベースカラーはダークテックブルー。オリジナルPCケース、マウスパッド、マイクロファイバークロス、PCステッカー、および専用コラボ壁紙などが同梱される。攻殻機動隊仕様となっている特設サイトにも注目だ。

オリジナルPCケース

マウスパッド

PCステッカー

マイクロファイバークロス

「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」とのコラボレーションについて、Dynabookでは次のように紹介している。