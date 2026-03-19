クリプトがフリーダムガンダムに！『Apex Legends』コラボの限定RGガンプラを組み立ててみた

Respawn Entertainmentの人気FPSゲーム「Apex Legends」と、機動戦士ガンダムシリーズのコラボレーションイベントが3月11日から開始されています。ゲーム中ではプレイヤーキャラや武器に専用スキンが用意され、ステージ中にはモビルスーツが配置されるなど、かなり気合の入ったコラボレーション内容になっています（関連記事）。

コラボレーションはなんとゲーム外でも展開されており、Apex Legends ShopまたはPREMIUM BANDAIでは3月18日から、限定カラーのガンプラの販売が予定されています。今回、この限定ガンプラをレビューサンプルとしてご提供頂きましたので、実際にサンプルを組み立ててみました。

コラボガンプラは大人気の「リアルグレード」で展開

コラボアイテムとして販売される限定ガンプラは、ガンプラの中でも人気の高い「リアルグレード（RG）」です。リアルグレードは1/144スケールでもパーツの色分けやディテールも多く、塗装などの手間をかけなくても手軽に楽しめる高い完成度が支持されています。

限定ガンプラは海外でも人気の高い「機動戦士ガンダムSEED」「新機動戦記ガンダムW」の2作品から3種、「RG1/144 フリーダムガンダム -エーペックスレジェンズ クリプトVer-」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -エーペックスレジェンズ ヴァルキリーVer-」「RG 1/144 ガンダムエピオン -エーペックスレジェンズ オルターVer-」が発売されます。

先にも書いたようにリアルグレード（RG）はディテールの細かさが売りにもなっていて、今回の限定ガンプラでもベースとなったキットのディテールはそのままです。カラーはこれまでにない、ビビッドなグリーンやブルーをあしらっていて、Apex Legendsのファンはもちろんのこと、ガンダムのファンや既にベースとなったキットを作ったことがある人でも楽しめる内容です。

リアルグレードならではの精密なディテール

ビビッドカラーやメタリックカラーを採用しています

組み立てにかかった時間はだいたい1体あたり3時間ほど。筆者がガンプラをはじめ、プラモ作りに慣れているモデラーなので多少組みあがるまでが早い可能性はありますが、初心者でも説明書の通りに組んでいけば、1日かからず組み立てられるパーツ数です。

今回のサンプルにはステッカーなどが付属していませんが、組み立てただけでここまでの色分けもされているので、完成時の満足度や達成感は高いでしょう。こだわり派の人はここからさらにディテールに塗料を流し込む「墨入れ」などを行ってもいいと思います。

RG1/144 フリーダムガンダム -エーペックスレジェンズ クリプトVer-

RG 1/144 ガンダムエピオン -エーペックスレジェンズ オルターVer-

RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -エーペックスレジェンズ ヴァルキリーVer-

リアルグレードなので可動範囲は広く、完成後にかなり自由度の高いポージングを行うこともできます。ガンダムファンとして劇中のポーズを再現してもいいですし、Apex Legendsのプレイヤーであれば、プレイヤーキャラの特徴的なポーズなどを真似させて飾ってもいいでしょう。

ポージングによっては自立がちょっと難しいものもありますので、その場合にはバンダイスピリッツから発売されている「アクションベース」を別途購入するのがオススメです。

コラボレーションの限定ガンプラなので争奪戦は必至ですが、ぜひ入手できた際はゲームの合間に、気分転換もかねて組んでみてはいかがでしょうか。なお、日本での予約受付開始は3月19日正午からとなっています。