ポケットペアは6月26日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』を、同日開始の「Steamサマーセール」にて30％OFFで販売すると発表した。同社によると、今回の割引率は本作の過去最高となる。7月10日に予定する1.0正式版リリースを前に、最も安く購入できる機会となる。

『パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム。パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりしながら、さまざまなパルたちと協力して広大な世界を冒険できる。

今回のセールでは、今後予定される大型アップデートおよび1.0正式リリースに向け、より多くのユーザーに楽しんでもらう機会として、過去最安値での提供となる。

セール期間中は、Kraken Expressが開発を手掛ける海賊時代オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Windrose / ウィンドローズ』をはじめ、『Craftopia / クラフトピア』などポケットペアおよびポケットペアパブリッシングの人気タイトルも同時セールの対象となっている。『パルワールド』と『ウィンドローズ』『クラフトピア』などを組み合わせたバンドルも用意されている。