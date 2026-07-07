アイオーデータが、7月7日0時から始まる「Amazonプライムデー先行セール」と「Amazon プライムデー」でセールを実施する。ゲーミングディスプレイ「GigaCrysta」をはじめ、スティック型SSDやUSBハードディスク、バーベイタムの50枚入りBD-Rディスクなど、多くのセール品を用意している。セール期間は7月13日23時59分まで。

セール対象のおもな製品は以下の通り。セール価格はAmazonの製品ページで確認できる。

「GigaCrysta EX-GDQ271JA」…180Hz＆WQHD対応27型ゲーミングモニター

「GigaCrysta EX-GDQ271UEL」…有機EL（QD-OLED）採用 280Hz＆WQHD対応27型ゲーミングモニター

「WD Elements Portable WDBU6Y0050BBK-WESN」…外付けハードディスクドライブ（5TB）

「Verbatim VBR130RP53SV4」…バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 【50枚+3枚増量パック】

「R-SSSA-UT1」…スティック型SSD（1TB）

「DVDレコ DVRP-R1/E」…パソコン用スリムDVD-Rドライブ

「CDレコSE(ホワイト)」…スマホ用音楽CD取り込み用ドライブ