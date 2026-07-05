WEBブラウズに関するプライバシーを守る「プライベートブラウズ」は、Safariに用意された動作モードのひとつ。オンにすれば、以降アクセスするWEBサイトの情報はタブを閉じるときに完全消去されます。WEBブラウズの履歴を残したくない、自分の属性をターゲティング広告に利用されたくない、そんなときに利用されています。

ただし、プライベートブラウズでも注意すべきことがあります。それが(ブラウザ)フィンガープリント、使用する端末のOSの種類とバージョン、WEBブラウザの名称とバージョン、端末が使用している言語やタイムゾーン、画面サイズといった属性情報を収集することで、端末をある程度特定することができるのです。属性が完全に重なる端末はあまり存在しないもの、まったく同じ属性の端末が再びアクセスしてくることがあれば、それは同一人物の可能性が高い、という論法です。

iOS 17以降のSafariでは、プライベートブラウズ中に「高度なトラッキングとフィンガープリント保護」を実施しています。かんたんにいえば、アクセスしたサーバがフィンガープリントを作りにくくする機能で、サーバからの問いかけに対し詳細な値を返さない、多くの端末で似たような結果になるよう手心を加えた値を返す、といった調整を行います。

この「高度なトラッキングとフィンガープリント保護」は、iOS 26のSafariではプライベートブラウズ時にのみ動作するよう設定されていますが、通常モード時にも動作させることが可能です。

手順はかんたん、「設定」→「アプリ」→「Safari」→「詳細」の順に画面を開き、「高度なトラッキングとフィンガープリント保護」をタップ、現れた画面で「すべてのブラウズ」にチェックを入れればOKです。これで完全にフィンガープリントを防げるわけではありませんが、ふだんのWEBブラウズの安心感は増すはずですよ。

操作手順をカンタン解説