Safariには、動作が異なる2つのモードが存在します。ふだん何気なく利用しているのが「通常モード」、それに対しプライバシー保護が強化されているのが「プライベートブラウズモード」、用途に応じて賢く使い分けましょう。

「新規プライベートタブ」として作成されたタブは、アクセスしたWEBページの履歴を残しません。タブを閉じれば履歴は消去され、そのプライベートタブに表示されたWEBページに関する情報はiPhoneから消えます。Googleなどのサーチエンジンで検索した結果もWEBページとして表示されるわけですから、検索履歴すら残りません。

WEBサイトへアクセスしてきたWEBブラウザに「情報」を記録するための小さなファイル「Cookie」は、許可すれば作成されはするものの、タブを閉じれば消去されます。Cookieには、WEBページを表示した時間(滞在時間)やどこをタップしたかという行動履歴など、ターゲティング広告に活用されるさまざまなプライベート情報が記録されますが、タブを閉じたときに削除されます。

だからプライベートブラウズで閲覧した痕跡はどこにも残らない...と考えるのは早計です。完全に何も残らないわけではなく、タブを開いているときの作業次第では残る情報もあります。

検索履歴はそのひとつです。たとえば、Googleで検索するときGoogleにログインした状態で検索すれば、Googleのサーバに履歴は残ります。プライベートブラウズモードはSafari側に情報を残しませんが、WEBサイトにログインするなど外部と通信していれば、そこでは何らかの情報が記録されている可能性があります。

ダウンロードしたファイルも例外です。プライベートタブを閉じても、ファイルアプリ内の「iCloud Drive」や「このiPhone内」のダウンロードフォルダを開けば、ダウンロードしたファイルはそのまま残っています。