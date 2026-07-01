iPhoneでWEBブラウザによる検索履歴を残さないようにするには、Safariで「プライベートブラウズ」を有効にすることが最短距離です。プライベートブラウズが有効な状態で検索すれば、そのタブを閉じたときに検索履歴/キャッシュはiPhone上から消えます。キーボード予測変換の学習効果も失われるため、あとで「足跡」を調べることはできなくなります。

ただし、足跡が消えるのはあくまでiPhone上の話。アクセスしたWEBサイト側には、IPアドレスなどの情報が残りますし、WEB検索すれば検索エンジンにログとして記録されます。プライベートブラウズが有効なときでも、Googleにログインした状態でWEB検索すれば、Googleのアクティビティから履歴をたどれます。

通信経路も含め完全に匿名化したい場合は、VPN接続したうえでプライベートブラウズを有効にして、Googleなどすべてのサービスにログインしない状態で利用します。これでも完璧とはいえませんが、徹底的に隠ぺいするという意味では有効です。

検索履歴に絞り履歴を遡れないことを徹底するには、プライベートブラウズ時にはプライバシー性の高い検索エンジンを使うという手があります。Safariには、通常時とプライベートブラウズ時それぞれで利用する検索エンジンを指定できるので、その機能を利用するというわけです。

まずは「設定」→「アプリ」→「Safari」の順に画面を開き、検索欄にある「プライベートブラウズでも使用」スイッチをオフにします。下に現れた「プライベート検索エンジン」をタップし、次の画面でユーザのIPアドレスを記録せずログも残さないサーチエンジン「DuckDuckGo」を選択すれば、検索履歴を気にする必要はなくなりますよ。