iCloud+の「非公開メアド」には、ユーザーが任意に作成したものと、メールを非公開(Hide My Email)機能で作成したものの2種類があります。それぞれで送受信/転送のルールが異なるため、混同しないようにしましょう。

ユーザが任意に作成した非公開メアドは、「@」以降の文字列(ドメイン名)に「icloud.com」が使用されます。このメアドに宛にメールを送信すると、送信者→Appleのメールサーバ→転送先(本来のメールアドレス)の順にメールが転送されます。自分でメールをテスト送信すればわかりますが、ふだん利用しているiCloudメールのアドレス宛にメールが送られてくるはずです。

一方、メールを非公開機能で作成したメアド(ドメイン名「○○○○@privaterelay.appleid.com」)は、受信に制約があります。Appleに登録/認証された送信元からのメールに限り転送するしくみのため、このメアド宛に一般的なメールアプリから送信しても、転送先にメールは届きません。これは他者からの追跡や迷惑メール被害を受けないためのしくみで、任意に作成したメアドとの大きな違いです。

なお、どちらの方法を選択しても、非公開メアドを送信者として新規メールを作成できません。届いたメールに非公開メアドを送信者として返信することはできますが、対応するアプリ/サービスとのやり取りに限定されます。

非公開メアドはあくまで転送用、そのメアドが無効化されていないかぎりAppleのメールサーバが転送処理してくれるものの、届いたメールに返信する以外は送信に用いることはできません。通常のメールアドレスとは機能的が異なると認識しておきましょう。