レノボ・ジャパンは4月14日、Androidタブレットの新製品として「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」「Lenovo Legion Tab」の2製品を発表した。価格はIdea Tab Pro Gen 2が79,860円、Legion Tabが119,860円。
いずれも高性能なQualcomm Snapdragonシリーズプロセッサを搭載して高い性能を備え、ゲームプレイにも対応するというAndroidタブレット製品。Idea Tab Pro Gen 2は13型 3.5K PureSight Proパネルを採用した大画面モデルで、付属のLenovo Tab Pen Plusを用いて4,096段階の筆圧感知も利用可能。Legion Tabではより強力なモバイルゲーム体験に重点が当てられており、ベイパーチャンバーによる最新の冷却システム「Legion ColdFront Vapor冷却システム 3.0」を搭載したことで持続的な高負荷時手も安定した動作に対応する。
- OS： Android 16
- プロセッサー：Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4プロセッサー
- メインメモリー：8GB（LPDDR5X）
- フラッシュメモリー：256GB
- ディスプレイ：13型ワイド PureSight Pro ディスプレイ（3504×2190ドット）
- カメラ：フロント 800万画素、リア 1300万画素
- オーディオ：ドルビー・アトモス、JBL®スピーカー×4、マイクロフォン×2
- 無線通信機能：Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth v6.0
- インターフェース：USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、スマートコネクター
- センサー：加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー
- バッテリー：10200mAh
- 本体寸法：約296.5×191.9×6.2mm
- 本体質量：約598g
- 付属アクセサリー：Lenovo Tab Pen Plus、ACアダプター、USBケーブル等
- オプション：Lenovo Keyboard Pack for Idea Tab Pro Gen 2
- レノボオンライン価格（予定）：79,860円（税込）前後
- 発売日：2026年4月17日
- OS：Android 16
- プロセッサー：Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5プロセッサー
- メインメモリー：12GB（LPDDR5T）
- フラッシュメモリー：256GB
- ディスプレイ：8.8 型ワイド PureSight Gaming ディスプレイ（3040×1904ドット）
- カメラ：フロント 800万画素、リア 5000万画素
- オーディオ：ドルビー・アトモス、スピーカー×2、マイクロフォン×2
- 無線通信機能：Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth v6.0
- インターフェース：USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、USB2.0 Type-C、ｍicro SDカードスロット
- センサー：加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、光センサー、GPS等
- バッテリー：9000mAh
- 本体寸法：約206.5×128.5×7.6mm
- 本体質量：約360g
- 付属アクセサリー：ACアダプター、USBケーブル等
- オプション：フォリオケース、スクリーンプロテクター
- レノボオンライン価格（予定）：119,860円（税込）前後
- 発売日：2026年4月17日