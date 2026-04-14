レノボ・ジャパンは4月14日、Androidタブレットの新製品として「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」「Lenovo Legion Tab」の2製品を発表した。価格はIdea Tab Pro Gen 2が79,860円、Legion Tabが119,860円。

レノボ、約8万円でSnapdragon 8s Gen 4搭載・8GBメモリのAndroidタブレット「Idea Tab Pro Gen 2」など2製品

いずれも高性能なQualcomm Snapdragonシリーズプロセッサを搭載して高い性能を備え、ゲームプレイにも対応するというAndroidタブレット製品。Idea Tab Pro Gen 2は13型 3.5K PureSight Proパネルを採用した大画面モデルで、付属のLenovo Tab Pen Plusを用いて4,096段階の筆圧感知も利用可能。Legion Tabではより強力なモバイルゲーム体験に重点が当てられており、ベイパーチャンバーによる最新の冷却システム「Legion ColdFront Vapor冷却システム 3.0」を搭載したことで持続的な高負荷時手も安定した動作に対応する。

Idea Tab Pro Gen 2

OS： Android 16

プロセッサー：Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4プロセッサー

メインメモリー：8GB（LPDDR5X）

フラッシュメモリー：256GB

ディスプレイ：13型ワイド PureSight Pro ディスプレイ（3504×2190ドット）

カメラ：フロント 800万画素、リア 1300万画素

オーディオ：ドルビー・アトモス、JBL®スピーカー×4、マイクロフォン×2

無線通信機能：Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth v6.0

インターフェース：USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、スマートコネクター

センサー：加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー

バッテリー：10200mAh

本体寸法：約296.5×191.9×6.2mm

本体質量：約598g

付属アクセサリー：Lenovo Tab Pen Plus、ACアダプター、USBケーブル等

オプション：Lenovo Keyboard Pack for Idea Tab Pro Gen 2

レノボオンライン価格（予定）：79,860円（税込）前後

発売日：2026年4月17日

Legion Tab