FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、毎月26日に同社PCの人気モデルを特価販売する定期セール「ファンタスティックモール26」を、FRONTIERダイレクトストアにて開催している。次回開催は2026年6月26日(金)の午前9時からで、6月27日(土)午前11時までの26時間限定で実施する。

ファンタスティックモール26

人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセール。ちなみに、セールで強調されている「26」という数字は、同社ブランド名である「FRONTIER ("フロ"ンティア)」にちなんだものだという。

既にセールの特設ページがオープンしているので、更新は随時チェックしておきたい。

以下、セール品の一部を先行して紹介しておく。すべて数量限定なので注意。