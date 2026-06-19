FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！」の第3弾を開始した。6月26日15時まで。

FRONTIERがボーナスセール

エントリー機から性能重視機まで、全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。

今回のいちおしモデルとして、Intel最新CPUであるCore Ultra 7 270K Plusに、人気GPUのGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「FRGHLB860PK/WS0618」(税込セール価格354,800円)を挙げる。高解像度・高フレームレートでのゲーミング性能はもちろん、優れたマルチタスク性能も備え、配信や動画編集などのクリエイティブ作業も快適にこなす。

さらに、「下取り額2倍キャンペーン」も同時開催する。7月24日の14時59分までの期間限定。期間中に下取りサービスを利用すると、もれなく通常の2倍「2,000円」を新規購入PCから値引きする。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB860PK/WS0618」 セール価格354,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・水冷CPUクーラー (SilverStone PF240-ARGB-V2、ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4

モデル名「FRGHLMB650/WS0531」 セール価格289,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格335,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS0616」 セール価格375,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。