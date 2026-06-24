タムロンは6月24日、APS-Cミラーレス用の大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」（Model B070）に、ニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用の2種類を追加した。レンズ内手ぶれ補正機構も内蔵しており、すべてのカメラで手ぶれ補正が有効になる。

希望小売価格は、ニコンZマウント用が166,100円、キヤノンRFマウント用が168,300円。発売はいずれも7月2日。

ニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用を追加したAPS-Cミラーレス用の大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」（Model B070）

ズーム全域でF2.8の明るさとした標準ズームレンズ。35mm判換算で25.5～105mm相当（ニコンZマウント用）、27.2-112mm相当（キヤノンRFマウント用）をカバーする。

レンズ構成は12群16枚で、2枚のガラスモールド非球面レンズ（GMレンズ）などを用いて周辺部まで高い解像が得られるようにした。最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mまで寄って撮影できる。

レンズ内にタムロン独自の手ぶれ補正機構「VC」を搭載しており、すべてのボディで手ぶれを抑えた撮影が可能。AIの技術を用い、動画撮影時の補正効果を高めている。AFモーターはステッピングモーターを搭載し、フォーカスブリージングを抑えたことで、動画撮影にも向くレンズとしている。

このレンズを1カ月無料で試用できるモニターキャンペーンも実施する。当選者数は10名。キャンペーンサイトから応募できる。