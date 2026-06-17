最初に結論： Insta360初のジンバルカメラ「Luna Ultra」登場、意欲的な装備が充実した“賢いAIカメラマン” 記事の重要ポイント： 1： デュアルカメラ搭載、最大12倍までのズーム（6倍までロスレス）が可能

デュアルカメラ搭載、最大12倍までのズーム（6倍までロスレス）が可能 2： 着脱式のタッチスクリーンで撮影の自由度が向上

着脱式のタッチスクリーンで撮影の自由度が向上 3： 別売のヘッドトラッキングユニットで顔の向きに合わせてカメラが追従、フレーミングの手間なし

Insta360 Japanが“賢いAIカメラマン”とうたう、同社初の小型ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発表。Leicaと共同開発したデュアルカメラを搭載し、最大12倍の望遠（デジタルズーム併用）でインパクトのある撮影が可能。操作ボタン類を含むOLEDタッチスクリーンは取り外して単独で画面付きリモコンとして使え、自撮りの際やハイアングルの際も画面を見ながら撮影できる。顔の向きに連動してカメラの向きを変更するヘッドトラッキングデバイスもオプションで用意する。手間をかけず印象的な撮影を楽しみたいと考えるユーザーに注目されそうだ。

カラーはコスミックブラックとステラホワイトの2色。希望小売価格は、標準的な付属品が付く標準版が119,800円、付属品が充実したクリエイターキットが159,800円。すでに販売中。

Insta360 Japanが満を持してジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発表。高品質の動画を撮影したいクリエイターだけでなく、手間なくきれいに自撮りしたい一般のスマホユーザーもターゲットにした意欲作だ

「賢いAIカメラマン」というコンセプトのジンバルカメラ。撮影の腕や専門知識がなくても狙った被写体を外さずとらえ続け、被写体をより大きく印象的に記録したい、と考える一般ユーザーに向けた製品。

背面にマイクを搭載する

こちらはステラホワイトモデル

3軸補正対応のジンバルに、1インチセンサー搭載で8K動画や高精細写真の撮影に対応する広角カメラと、1/1.3インチセンサー搭載の望遠カメラのデュアルカメラを搭載する。デジタルズームの併用で最大12倍ズームに対応し、最大6倍まではロスレスズームとなる。

スマホを使うよりも自撮りがきれいに撮影できる

マクロ撮影も優れている

背面の操作ボタンやOLEDタッチスクリーンは、取り外して単独でリモコンやワイヤレスマイクとして使えるのが特徴。自撮りの際や、ハイアングル＆ローアングルの際も画面を見ながら撮影でき、撮影の幅が広がる。

バッテリー容量は1550mAhで、最大4時間の使用が可能。急速充電に対応しており、約23分で80%まで充電できる。内蔵ストレージは47GBで、microSDカードにより最大1TBまで容量を拡張できる。

別売アクセサリーのPOVヘッドトラッカー（ヘッドトラッキングデバイス）を使えば、顔の向きに連動してカメラの向きを変更でき、手で操作することなくフレーミングが可能。

耳に装着しているのがPOVヘッドトラッカー。顔の向きを検出し、Insta360 Luna Ultraのカメラも同じ向きに自動で動く

本体サイズは52.4×169.9×38.5mmで、重さは約233g（ステラホワイトモデルは235g）。