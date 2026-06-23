英Nothingが、最新スマートフォン「Phone（4b）」を7月7日19時30分（日本時間）に発表する。新しいスマートフォンシリーズ「bシリーズ」の第一弾で、Nothingならではの体験を新しい世代のユーザーに届けることを目的にデザインしたという。
今回発表したのは、Phone（4b）の製品名と、ラフスケッチと思われるデザイン画のみ。新シリーズの始まりを象徴する製品で、Nothingエコシステムの入り口として、より多くのユーザーとの接点を創出することを目指すとしている。
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