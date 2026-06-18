静止画とともにシャッターを切る前後1.5秒の動画を記録する「Live Photos(ライブフォト)」。iOS 9のとき登場した、10年以上の歴史を持つメディアフォーマットです。動画部分には音声も含まれるため、映像だけでは伝えきれない場の雰囲気/臨場感を残せます。

Live Photosの音声は、iPhoneの内蔵マイクで収録したものをAACで圧縮、映像ストリームの音声トラックとして記録されます。サードパーティー製カメラアプリであれば、Bluetoothイヤホン/スピーカーに搭載されているマイクの音を録音できますが、Live Photos撮影時は使用するマイクを選択できません。

つまり、Live Photosの音声を少しでもいい条件で残すには、Live Photosなりにベストな状態で集音するよう準備するしかありません。

具体的には、内蔵マイクの孔を塞がないこと。モデルにより異なりますが、iPhoneでは本体下部のLightning/USB-C端子付近やリアカメラ付近などにマイクが設置されているため、撮影時に構えるときにはそれらの孔を指で塞がないよう注意します。

被写体との距離も重要です。ビデオ撮影の場合、被写体の方向にマイクの指向性が高まる機能(オーディオズーム)を利用できますが、Live Photosでは効果がないため、被写体から離れるとそれだけ周囲の雑音が増えてしまいます。被写体にできるだけ近付いて撮影しましょう。

なにより重要なのは、「音の記憶」を意識することです。Live Photosの音は約3秒と短いので、誕生日イベントであればハッピーバースデーの歌を歌っているときなど、後日記憶をたぐりやすい音がしているタイミングでシャッターを切ることがポイントですよ。