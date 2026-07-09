美しいデザインと、誰でも直感的に使える操作性で、多くの人に愛されているiPhone。仕事でもプライベートでも、いつも手元にある“相棒”という人も多いのではないでしょうか。

iPhoneユーザーが思わず「あるある！」とうなずいてしまう日常のワンシーンを、漫画でお届けします。

■【漫画】ChatGPTもGeminiもあるのに……結局Siriしか使わない人

Siriとは？

Siriとは、Appleのデバイスに搭載されている音声アシスタント。「Hey, Siri」や「ねぇ、Siri」といった呼びかけに応じて、Web検索や計算などのほか、電話を掛けたり、メッセージを送ったり、お気に入りの音楽をかけてくれたりしてくれます。

2026年6月に開催された開発者向けイベント「WWDC26」では、GoogleのAI、Geminiをベースとして開発された大規模言語モデル（Apple Foundation Model）を組み込んだAppleのAIシステム「Apple Intelligence」を活用し、AIエージェント化した「Siri AI」が発表されました（提供は2026年内、英語環境から）。

新しい生成AIサービスやAIエージェントが次々と登場し、「普通に会話できる」「効率化がすごい」と話題になる時代。それでもiPhoneユーザーの中には困ったら反射的に「Hey Siri」と呼びかけてしまう人が少なくありません。長年使ってきた安心感や習慣は意外と強いもの。Siri、昔からやさしいですしね……。

次回の「iPhoneあるある」もお楽しみに！