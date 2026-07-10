Siriといえば、口頭で伝えた命令を実行するiPhoneの音声アシスタント。2011年公開のiOS 5のとき登場した、すでに15年経過している馴染み深い機能ですが、iOSにはそれ以前から「音声コントロール」という言葉で命令を伝える機能も存在しています。

この2つの機能、声で命令を伝えるという点は共通ですが、利用目的は似て非なるもの。機能のオン/オフなど扱いかたを含め、別モノと理解したほうがいいでしょう。

Siriは、iPhoneをコントロールするための窓口であり、AI機能(Apple Intelligence)への入口です。登場当初は音声アシスタントとして、「○○時にタイマーをセット」や「○○にLINEを送って」などとアプリ横断的な処理を口頭で指示する役割でしたが、iOS 26の現在はAI(Apple Intelligence)との連携も強化されています。

一方の音声コントロールは、指で行う画面操作を声の命令(コマンド)に置き換えます。画面最下部まで一気にスクロールするときは「下までスクロール」、アプリの起動は「(アプリ名)を開く」などと言い回しは決まっており、Siriのような話し言葉では受け付けてくれません。

わかりやすくいうと、Siriは「人語を理解する秘書のような機能」で、音声コントロールは「特定の言葉に機械的に反応し決まった処理を実行する機能」です。

Siriは曖昧な表現も理解できますが、画面をスクロールしたり画面上のボタンをタップしたりという操作指示には対応しません。音声コントロールは、テキスト編集時にはカット/コピーを指示するなど細かい操作も可能ですが、理解できるのは明確に定められたコマンドだけで、AIのような融通性はありません。うまく使い分けましょう。